USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1932
Подписаться на уведомления
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом
Новость дня
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом

Конфликт самого богатого человека с президентом США

заметки на полях
Литаль Самет, Ynet
02:11 524

После бурных 130 дней во главе DOGE - нового правительственного офиса по повышению эффективности - миллиардер Илон Маск покинул Вашингтон. Формально его отставка представлена, как плановый уход в рамках закона, но на самом деле она отражает усиливающийся конфликт самого богатого человека в мире с президентом Дональдом Трампом, особенно в вопросах налоговой политики.

Маск, изначально воспринимавшийся, как союзник президента, теперь покидает Белый дом, оставив за собой спорное наследие — от массовых увольнений госчиновников до урезания бюджета на миллиарды долларов.

Теперь же между двумя бывшими союзниками, похоже, пролегла глубокая трещина

Политический роман, который не сложился

Маск пришёл в администрацию Трампа, как один из его самых громких и ярких сторонников. После покушения на Трампа летом 2024 года он публично поддержал его кандидатуру, назвав Трампа «самым жёстким лидером со времён Теодора Рузвельта», и став крупнейшим донором кампании, вложившим в нее около 300 (!!) миллионов долларов.

Их сотрудничество привело к созданию нового ведомства — DOGE (названного в честь любимой криптовалюты Маска), которое Маск самолично и возглавил. Его миссией была задача сократить государственные расходы на 2 триллиона долларов. Однако реальность оказалась сложнее, и уже через четыре месяца Маск написал в соцсети X (бывший Twitter): «Моё назначение на пост специального сотрудника завершено. Благодарю президента за возможность бороться с растратами».

Формальный повод для отставки — ограничение по закону, в соответствии с которым «специальный сотрудник» может работать не более 130 дней в году. Но, судя по всему, реальной причиной стала критика, которую Маск обрушил на предложенную Трампом новую налоговую реформу. Этот закон предполагает продление налоговых льгот и рост государственных расходов — шаг, который, по подсчётам экспертов, добавит к дефициту бюджета США за ближайшие десять лет три триллиона долларов.

Но, судя по всему, реальной причиной стала критика, которую Маск обрушил на предложенную Трампом новую налоговую реформу

«Меня разочаровала идея увеличить дефицит, а не сократить его, - сказал Маск в интервью CBS за день до отставки. — Это перечёркивает все усилия команды DOGE». По данным СМИ, Илон Маск даже не уведомил Трампа перед публикацией в соцсетях сообщения о своей отставке.

«Пила бюрократии» и массовые увольнения

Одним из первых шагов Маска на посту главы DOGE стало масштабное сокращение — порядка 260 тысяч сотрудников (около 12 процентов от всей федеральной рабочей силы). Маск тогда заявлял: «Мы можем закрыть целые ведомства. Это пила бюрократии».

Сокращения затронули Налоговую службу (минус 45 тысяч рабочих мест), Министерство по делам ветеранов (минус 80 тысяч), а также экологов и инспекторов в природных заповедниках. Что вызвало дефицит кадров и ухудшение качества государственных услуг.

Другие меры включали отмену контрактов с внешними подрядчиками и продажу госсобственности. Но проверки, включая расследование газеты Washington Post, показали, что многие «отменённые» контракты были уже завершены, а требования к отчётности работников вызвали критику и опасения утечки данных.

Исследовательская группа Йельского университета подсчитала, что сокращения в Налоговой службе приведут в ближайшие 10 лет к потере 323 миллиардов долларов налоговых поступлений

Хитрая арифметика экономии

Согласно официальному сайту DOGE, команда Маска сэкономила 175 миллиардов долларов, или около 1,087 долларов на каждого налогоплательщика. Однако независимая проверка НКО Partnership for Public Service утверждает, что реальные потери для налогоплательщиков — за счёт выходных пособий, снижения продуктивности и вынужденного повторного найма сотрудников, уволенных по ошибке — составили 135 миллиардов долларов

Исследовательская группа Йельского университета подсчитала, что сокращения в Налоговой службе приведут в ближайшие 10 лет к потере 323 миллиардов долларов налоговых поступлений, а университеты Мэриленда и Пенсильвании сообщили, что урезание финансирования медицинских исследований нанесёт экономике США ущерб в размере 16 миллиардов долларов в год и приведёт к потере 68 тысяч рабочих мест.

Согласно опросу агентства Ipsos, 57 процентов американцев недовольны работой Маска в правительстве. Более того, 60 процентов боятся, что Трамп перегнет палку в попытках сократить размер федерального правительства. Ну, а сам Маск признался: «Состояние бюрократии в федеральном правительстве хуже, чем я предполагал. Это сизифов труд».

Бизнес Маска горит

Урон для Tesla и бизнеса

Тем временем, дела у компаний Маска тоже идут не лучшим образом. Tesla отчиталась о снижении прибыли в первом квартале 2025 года на 71 процент и двузначном падении продаж. По оценкам аналитиков, это напрямую связано с участием Маска в DOGE. Салоны Tesla подверглись вандализму и акциям протеста.

Резюмируя, остается лишь вспомнить, что когда-то Трамп проводил рекламные акции для компании Tesla на лужайке Белого дома. Теперь же между двумя бывшими союзниками, похоже, пролегла глубокая трещина.

А учитывая, что по закону баллотироваться на пост президента США в третий раз Дональд Трамп не может, пролегла она надолго. Если не навсегда…

Читайте по теме

Полет над гнездом Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
1 июня 2025, 12:17 5106
Рубио начал свою игру. Скандал в Белом доме наша корреспонденция
26 мая 2025, 00:56 11209
Убийство Гарвардского университета главная тема; все еще актуально
24 мая 2025, 00:07 8265
Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России
Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России главная тема
2 июня 2025, 20:52 4736
Конфликт самого богатого человека с президентом США
Конфликт самого богатого человека с президентом США заметки на полях
02:11 525
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом видео; обновлено 00:41
00:41 19094
Россия требует от Украины одно: капитуляции
Россия требует от Украины одно: капитуляции обновлено 21:30
2 июня 2025, 21:30 11748
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте обновлено 21:12
2 июня 2025, 21:12 5179
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует… наше поле зрения
2 июня 2025, 16:12 8943
Что происходит с ПВО Ирана?
Что происходит с ПВО Ирана? наш комментарий
2 июня 2025, 15:03 5063
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации имена, новые подробности
2 июня 2025, 14:04 6723
Новый король – правый Кароль
Новый король – правый Кароль главная тема; все еще актуально
2 июня 2025, 13:01 4361
Кылычдароглу воскрес в воскресенье
Кылычдароглу воскрес в воскресенье наша корреспонденция
2 июня 2025, 12:14 4289
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет?
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет? наш комментарий
2 июня 2025, 10:45 3147

ЭТО ВАЖНО

Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России
Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России главная тема
2 июня 2025, 20:52 4736
Конфликт самого богатого человека с президентом США
Конфликт самого богатого человека с президентом США заметки на полях
02:11 525
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом видео; обновлено 00:41
00:41 19094
Россия требует от Украины одно: капитуляции
Россия требует от Украины одно: капитуляции обновлено 21:30
2 июня 2025, 21:30 11748
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте обновлено 21:12
2 июня 2025, 21:12 5179
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует… наше поле зрения
2 июня 2025, 16:12 8943
Что происходит с ПВО Ирана?
Что происходит с ПВО Ирана? наш комментарий
2 июня 2025, 15:03 5063
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации имена, новые подробности
2 июня 2025, 14:04 6723
Новый король – правый Кароль
Новый король – правый Кароль главная тема; все еще актуально
2 июня 2025, 13:01 4361
Кылычдароглу воскрес в воскресенье
Кылычдароглу воскрес в воскресенье наша корреспонденция
2 июня 2025, 12:14 4289
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет?
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет? наш комментарий
2 июня 2025, 10:45 3147
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться