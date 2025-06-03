Конфликт самого богатого человека с президентом США

После бурных 130 дней во главе DOGE - нового правительственного офиса по повышению эффективности - миллиардер Илон Маск покинул Вашингтон. Формально его отставка представлена, как плановый уход в рамках закона, но на самом деле она отражает усиливающийся конфликт самого богатого человека в мире с президентом Дональдом Трампом, особенно в вопросах налоговой политики. Маск, изначально воспринимавшийся, как союзник президента, теперь покидает Белый дом, оставив за собой спорное наследие — от массовых увольнений госчиновников до урезания бюджета на миллиарды долларов.

Политический роман, который не сложился Маск пришёл в администрацию Трампа, как один из его самых громких и ярких сторонников. После покушения на Трампа летом 2024 года он публично поддержал его кандидатуру, назвав Трампа «самым жёстким лидером со времён Теодора Рузвельта», и став крупнейшим донором кампании, вложившим в нее около 300 (!!) миллионов долларов. Их сотрудничество привело к созданию нового ведомства — DOGE (названного в честь любимой криптовалюты Маска), которое Маск самолично и возглавил. Его миссией была задача сократить государственные расходы на 2 триллиона долларов. Однако реальность оказалась сложнее, и уже через четыре месяца Маск написал в соцсети X (бывший Twitter): «Моё назначение на пост специального сотрудника завершено. Благодарю президента за возможность бороться с растратами». Формальный повод для отставки — ограничение по закону, в соответствии с которым «специальный сотрудник» может работать не более 130 дней в году. Но, судя по всему, реальной причиной стала критика, которую Маск обрушил на предложенную Трампом новую налоговую реформу. Этот закон предполагает продление налоговых льгот и рост государственных расходов — шаг, который, по подсчётам экспертов, добавит к дефициту бюджета США за ближайшие десять лет три триллиона долларов.

«Меня разочаровала идея увеличить дефицит, а не сократить его, - сказал Маск в интервью CBS за день до отставки. — Это перечёркивает все усилия команды DOGE». По данным СМИ, Илон Маск даже не уведомил Трампа перед публикацией в соцсетях сообщения о своей отставке. «Пила бюрократии» и массовые увольнения Одним из первых шагов Маска на посту главы DOGE стало масштабное сокращение — порядка 260 тысяч сотрудников (около 12 процентов от всей федеральной рабочей силы). Маск тогда заявлял: «Мы можем закрыть целые ведомства. Это пила бюрократии». Сокращения затронули Налоговую службу (минус 45 тысяч рабочих мест), Министерство по делам ветеранов (минус 80 тысяч), а также экологов и инспекторов в природных заповедниках. Что вызвало дефицит кадров и ухудшение качества государственных услуг. Другие меры включали отмену контрактов с внешними подрядчиками и продажу госсобственности. Но проверки, включая расследование газеты Washington Post, показали, что многие «отменённые» контракты были уже завершены, а требования к отчётности работников вызвали критику и опасения утечки данных.

Хитрая арифметика экономии Согласно официальному сайту DOGE, команда Маска сэкономила 175 миллиардов долларов, или около 1,087 долларов на каждого налогоплательщика. Однако независимая проверка НКО Partnership for Public Service утверждает, что реальные потери для налогоплательщиков — за счёт выходных пособий, снижения продуктивности и вынужденного повторного найма сотрудников, уволенных по ошибке — составили 135 миллиардов долларов Исследовательская группа Йельского университета подсчитала, что сокращения в Налоговой службе приведут в ближайшие 10 лет к потере 323 миллиардов долларов налоговых поступлений, а университеты Мэриленда и Пенсильвании сообщили, что урезание финансирования медицинских исследований нанесёт экономике США ущерб в размере 16 миллиардов долларов в год и приведёт к потере 68 тысяч рабочих мест. Согласно опросу агентства Ipsos, 57 процентов американцев недовольны работой Маска в правительстве. Более того, 60 процентов боятся, что Трамп перегнет палку в попытках сократить размер федерального правительства. Ну, а сам Маск признался: «Состояние бюрократии в федеральном правительстве хуже, чем я предполагал. Это сизифов труд».