Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал «великолепными» прошедшие 2 июня переговоры Украины и России в Стамбуле. "Я надеюсь, что Зеленский и Путин встретятся в Турции, а также приедет Трамп", - заявил турецкий лидер. Откуда же такой оптимизм? Переговоры длились немногим больше часа, оказавшись еще короче, чем первый раунд. Правда, накануне Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу до начала переговоров делегаций — она длилась 2,5 часа. Это, возможно, было более содержательно, однако подробности неизвестны. Как скажет потом президент Украины Зеленский, ссылаясь на главу украинской делегации Рустема Умерова, в Кремле рассчитывают, что встреча Путина и Зеленского может состояться в конце июня или начале июля. Хотя, честно говоря, в личную встречу Путина и Зеленского по-прежнему невозможно поверить ни при каких обстоятельствах. Слишком велика взаимная ненависть. К тому же вряд ли российский президент сможет «забрать назад» свои слова о «нелегитимности» просрочившего президентский срок украинского лидера, которого он даже избегает называть по имени.

Как и анонсировал перед началом переговоров МИД Турции Хакан Фидан (то есть переговоры все же не вполне двусторонние), акцент был сделан на гуманитарной составляющей: обмены пленных и тел погибших, возвращение украинских детей. По этой тематике удается-таки договариваться. Хотя после массированного удара дронами накануне со стороны Украины по российским военным аэродромам (было потеряно несколько бортов стратегических ядерных ракетоносцев), а также подрывов мостов с человеческими жертвами среди пассажиров поезда в Брянской области можно было ожидать вообще срыва переговоров и эскалации на фронте. Однако российская сторона, видимо, совсем не стала корректировать свой «план А» по переговорам и следовала четко именно ему. Видимо, более комплексное решение по ответу пока не созрело в голове руководства. Украинский меморандум, опубликованный накануне, в целом остался неприемлемым для Москвы. Он содержит требование безусловного прекращения огня ради дальнейших переговоров, отказ от навязывания нейтралитета и других положений, ущемляющих суверенитет, отказ от ограничения вооруженных сил, а также в отношении размещения войск дружественных иностранных государств. Украина по-прежнему настаивает на обмене пленных по принципу «всех на всех». Зато Киев теперь готов признать линию фронта как «отправную точку для переговоров» и обсуждать территориальные вопросы. Он уже не говорит о возврате к границам 1991 или 2014 года. Отмечено, что территориальные завоевания России после февраля 2014 года не признаются международным сообществом. Однако такая формулировка допускает дальнейшую гибкость в этом вопросе. Украина согласна с поэтапным снятием санкций с Россией, но настаивает на репарациях и фактически использовании замороженных российских активов для восстановления Украины.

Отдельно выделен вопрос о возвращении украинских детей, который имеет повышенный резонанс на Западе. Но теперь речь уже не идет о десятках тысяч. Российской стороне представлен список всего из 339 детей, с которым она вроде готова работать. Москва ранее выражала готовность отдать обратно всех, у кого найдутся родители или законные представители. Теперь дело может пойти быстрее. Российские требования остались также в целом неизменными и посему неприемлемыми для Киева. Такой обмен взаимно неприемлемыми меморандумами и предполагался. Тут «все по плану». Россия по-прежнему настаивает на выводе ВСУ со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Требует нейтралитета Украины, подтверждения безъядерного статуса, отказа от вступления в военные союзы и установления предельной численности ВСУ. Подписание мирного договора должно произойти после выборов в Украине, а сам договор должен быть одобрен юридически обязывающей резолюцией Совбеза ООН. Непонятно в этом плане, зачем тогда даже формально говорить о готовности Путина встретиться с Зеленским? Москва также придерживается «ленинского принципа» - но только в части «мира без контрибуций», настаивая на отказе от взаимных претензий с Украиной в связи с ущербом от боевых действий. Для окончательного урегулирования от Киева требуют обеспечить полноту прав и свобод русскоязычных, а также восстановления в правах канонической Украинской православной церкви.

В то же время и в российском меморандуме – как и в украинском – появился новый нюанс, а именно намек на возможность разделения долгосрочных задач урегулирования (по-прежнему максималистских) и краткосрочных, касающихся прекращения огня (менее максималистских). В частности, условиями (правда, пакетными – по принципу все или ничего) для прекращения огня названы запрет на передислокацию войск, прекращение мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, а также начало демобилизации, исключение военного присутствия третьих стран, отмена военного положения и проведение выборов на Украине не позднее 100 дней после отмены военного положения. Вряд ли даже в таком виде Киев пойдет навстречу этим требованиям. Из второстепенных вопросов Москва готова обсуждать тему возвращения детей и идти на еще более масштабный обмен пленными. Мединский объявил о готовности России выдать 6 тысяч тел погибших, деликатно обойдя термина «обмен», чтобы не называть число российских погибших, предлагаемых к обмену тел. А вот Умеров заявил об обмене 6 тыс. на 6 тысяч тел. Москва также предложила прекращение огня на отдельных участках фронта на 2-3 дня для эвакуации тел. Зеленский на это отозвался ругательством, назвав российскую делегацию «идиотами». Зато по принципу «всех на всех» обменяют тяжелораненых и тяжелобольных, а также молодых солдат до 25 лет, но не менее 1000 с каждой стороны. К встрече на высшем уровне Москва не готова, к безусловному прекращению огня тоже. О сроках нового раунда не договорились. Умеров предлагал с 20 по 30 июня, но в Москве будет решать Путин. В зависимости от обстоятельств и развития ситуации на поле боя. Таким образом, удалось договориться по второстепенным вопросам, избежав провала, но никак не продвинулись по решению сущностных вопросов. Успехом это назвать тоже нельзя.

Теперь стоит ждать реакции США, а конкретно – Конгресса, где сенатор Линдси Грэм уже «бьет копытом» от нетерпения дать ход своему законопроекту о 500-процентных тарифах на товары для стран, покупающих российские нефть, газ и уран. Трамп не в восторге от этой идеи (как он сможет ввести 500-процентные тарифы для товаров из Индии и Китая?), но противостоять давлению политического класса Америки он не сможет, а этот класс хочет наращивать давление на Москву. Упомянутый законопроект пройдет в Конгрессе почти единогласно, ему никакое вето не страшно. Его могут принять уже до середины июня. Вряд ли это заставит, впрочем, Москву пойти на уступки. Скорее, она сделает ставку на летнюю военную кампанию, чтобы усилить переговорные позиции. Но и Украина не считает себя стороной, проигрывающей войну, особенно после дерзкой атаки 1 июня. Это был жест в том числе в адрес союзников, что Киев способен наносить урон России и ему надо продолжать помогать. Это был месседж и Трампу, который говорил, что у Зеленского нет козырей и он все равно проиграет. Оказывается, какие-то козыри еще остались. Хотя и Москва не без них, имея пока тактическое преимущество на поле боя. Белый дом на итоги второго стамбульского раунда пока отреагировал умеренно-индифферентно: мол, Трамп сохраняет готовность к встрече с Путиным и Зеленским, но предпочитает, чтобы РФ и Украина вели двусторонние переговоры. То есть типа – «вы там как-нибудь сами разберитесь». Как видим, «разобраться» за столом переговоров пока не очень-то получается. Поэтому продолжат на поле боя. Украинская дерзкая атака 1 июня оказалась грамотно проработана еще и с точки зрения информационной войны. Дерзкая по своему замыслу и осуществлению атака дронов по базам стратегической авиации произошла уже после подрывов мостов, один из которых привел к сходу с рельсов пассажирского поезда - и человеческим жертвам.