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Украинцы все-таки ударили по аэродрому «Иваново»

обновлено 11:14
11:14 4031

Появились новые спутниковые снимки, которые демонстрируют последствия украинской операции «Паутина» по поражению российских аэродромов. Фото с аэродромов «Иваново» и «Дягилево» (Рязанская область) позволяют увидеть результаты украинских ударов.

Так, снимки российского военного аэродрома «Иваново», которые опубликовал OSINT-аналитик Húrin, подтверждают удар и повреждения нескольких самолетов. В частности, видно, что несколько А-50 повреждены и по меньшей мере один из них уничтожен.

«Спутники высокой четкости зафиксировали несколько поврежденных самолетов раннего радиолокационного наблюдения на авиабазе Иваново-Северный (следы повреждений на перроне до сих пор видны)», - отмечает GEOINT.

Аэродром Иваново-Северный, расположенный в Ивановской области, является базой, где размещаются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, которые используются для выявления украинских систем ПВО.

Министерство обороны РФ подтвердило атаку на аэродром в Ивановской области, заявив, что она «была отражена», и не сообщило о значительных повреждениях самолетов.

В то же время на авиабазе «Дягилево», которая тоже оказалась целью ударов, снимки не зафиксировали значительных повреждений, почти все самолеты остались целыми.

Как заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, после операции ВСУ против российских аэродромов Москва долгое время не сможет бомбить украинские города с самолетов.

«Модернизированных А-50 у россиян можно было пересчитать по пальцам одной руки. Благодаря им Россия проводила мощную радиолокационную разведку вглубь Украины на сотни километров, что давало противнику информацию о пребывании наших самолетов в воздухе, о воздушных атаках, а также и о наших системах противовоздушной обороны. Потеря такого одного борта – это уже большое событие. Но кроме того, имеем атакованные аэродромы», - отметил Игнат.

Комментируя заявления СБУ о повреждении более 40 российских самолетов, он отметил, что речь идет о различных типах повреждений: есть полностью сгоревшие самолеты, есть сильно поврежденные и те, которые подлежат восстановлению.

«Долгое время они не смогут выполнять задачи, а именно - террористические акты по территории нашего государства. С первых дней полномасштабного вторжения противник применял самолеты-носители стратегической авиации. Ту-22М3 дальней авиации, Ту-95 и Ту-160 - стратегической авиации.

С этих носителей противник применил по Украине 2437 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55 с начала полномасштабного вторжения. Из них было сбито 1916. В то же время немалое количество - примерно 500 - долетели до целей или не были сбиты», - рассказал Игнат.

* * * 10:03 

Генеральный штаб ВСУ утром 3 июня опубликовал обновленные данные о предполагаемых потерях росиян, из которых следует, что российская армия лишилась 12 самолетов.

Это первое обновление информации Генштаба ВСУ об уничтоженной российской военной технике с 1 июня, когда украинские дроны атаковали аэродромы в Иркутской и Мурманской областях в рамках операции «Паутина».

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявляли, что в ходе операции был уничтожен 41 самолет, в том числе А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

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