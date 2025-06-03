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Одесса, Харьков, Чернигов под ударом россиян

10:15 1084

Российские войска в ночь на 3 июня нанесли удары по нескольким регионам Украины, включая Одесскую и Черниговскую, есть пострадавшие, сообщили главы областей.

В Одессе, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ДСНС), пострадали четыре человека. По данным главы областной военной администрации Олега Кипера, пострадавших пятеро. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, сгорели автомобили, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

В Черниговской области пострадали четыре человека — две женщины и двое мужчин, они получили тяжелые ранения, сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский. В результате атаки сгорел частный дом, также повреждены многоэтажка, другие частные дома, учебное заведение и промышленное предприятие.

Кроме того, в ночь на вторник россияне нанесли удар беспилотниками по территории почтового терминала в пригороде Харькова, в результате чего произошел масштабный пожар, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По данным спасателей, горели два складских помещения и контейнеры на общей площади 3 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Об атаке также сообщили в военной администрации Полтавской области. В результате падения обломков беспилотников в Полтавском районе повреждено помещение бездействующего коммунального предприятия, заявили там.

В городе Балаклея при налете российских беспилотников погиб человек, сообщил глава администрации города Виталий Карабанов. Еще один человек ранен.

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