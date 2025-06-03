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Москва угрожает срывом переговоров с Киевом
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Москва угрожает срывом переговоров с Киевом

Глава Офиса Зеленского едет в США

новость дополнена
10:19 723

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отправится в США, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

Ранее «Интерфакс-Украины» со ссылкой на ресурсы AirNav и FlightAware сообщило, что самолет Airbus A319 UR-ABA президента Украины Владимира Зеленского вылетел из аэропорта Шеннон в Ирландии и направляется в США.

О планируемой встрече Зеленского или Ермака с администрацией Дональда Трампа или с самим президентом США не сообщалось.

Вчера президент Украины заявил, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном по экономическим и оборонным соглашениям. По его словам, Украина хочет предложить Штатам соглашения и о свободной торговле. Более того, Зеленский анонсировал встречи по этому вопросу.

«Будут соответствующие встречи. Мы можем говорить, что на этой неделе, ну, я уже говорю это журналистам. Но я пока не будут раскрывать, в каком формате. Мы планируем, это будет в США. Там будем поднимать именно эти два вопроса», - сказал украинский лидер.

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