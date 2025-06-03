Министры в прямом эфире Sağlam Radio

Сегодня исполняется один год со дня начала вещания радиостанции Sağlam Radio на волне 93 FM. Министр здравоохранения Теймур Мусаев и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов стали специальными гостями программы Sağlam səhər, приуроченной к первому юбилею радиостанции.

Министры высоко оценили работу радиостанции за прошедший год, подчеркнув значимость обсуждаемых в утренних и вечерних эфирах тем, связанных со здоровым образом жизни, правильным питанием, спортом, психологическим здоровьем и различными заболеваниями. По их словам, слушателям передаются ценные и полезные cоветы.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил: «Sağlam Radio доказало, что беседовать о здоровье можно просто, легко, доступно и при этом полезно. На этой платформе даже самые сложные темы эксперты Минздрава объясняют простым и понятным для всех языком».

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов особо подчеркнул роль радиостанции в продвижении активного образа жизни: «Sağlam Radio не только предоставляет информацию, но и мотивирует людей к активной и здоровой жизни. Темы, обсуждаемые в эфире, и искренние беседы о спорте и здоровом образе жизни вызывают большой интерес у молодежи».

В дальнейшем основным направлением в деятельности программ Sağlam səhər, выходящей в эфир с 08:00 до 10:00, и Sağlam həyat, транслируемой с 18:00 до 20:00, останется популяризация здорового образа жизни.