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Крупный пожар на рынке автозапчастей в Баку

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10:40 1250

Пожар произошел на территории рынка автозапчастей, расположенного в Низаминском районе Баку, на проспекте Бабека.

Информация о возгорании поступила на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), после чего на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

При оценке ситуации на месте было установлено, что огонь охватил несколько смежных магазинов на территории рынка. Сильный ветер создавал высокий риск распространения пламени на соседние объекты.

По данным МЧС, благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было локализовано и ликвидировано в кратчайшие сроки.

В результате пожара на площади 90 кв.м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции трех магазинов по продаже автомобильных запчастей, построенных под одной крышей общей площадью 200 кв.м, сторожевая будка общей площадью 5 кв.м. и 0,1 кубометра деревянных поддонов, сложенных поблизости.

Прилегающие объекты, другие строения на территории рынка и припаркованные автомобили были успешно защищены от огня.

Министерство по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в условиях наблюдаемого в настоящее время сильного ветра.

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