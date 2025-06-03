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США потихоньку выходят из Сирии

10:55 429

Соединенные Штаты Америки начали масштабное сокращение военного присутствия в Сирии — две базы закрыты, еще одна передана под контроль курдских «Сирийских демократических сил» (СДС).

Об этом сообщил представитель Пентагона телеканалу Al Arabiya.

По его словам, около 500 американских военных уже покинули страну. Оставшаяся группировка будет сконцентрирована в отдельных точках — этот шаг в Пентагоне назвали «обдуманным и безопасным».

Известно, что база Mission Support Site Euphrates передана СДС, а Mission Support Site Green Village закрыта. Название третьего объекта не раскрывается.

На территориях, находящихся под контролем курдских формирований, США с 2015 по 2018 год создали 9 военных баз и 3 аванпоста. В апреле Вашингтон уже объявлял о планах сократить численность своих войск в Сирии до менее чем 1000 человек.

Ранее, 10 марта, курдские формирования СДС и временная сирийская администрация подписали соглашение о вхождении отрядов СДС в состав правительственной армии. Все стратегические объекты на северо-востоке Сирии, включая месторождения газа и нефти, должны перейти под контроль новой администрации в Дамаске.

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