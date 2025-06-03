США потихоньку выходят из Сирии

По его словам, около 500 американских военных уже покинули страну. Оставшаяся группировка будет сконцентрирована в отдельных точках — этот шаг в Пентагоне назвали «обдуманным и безопасным».

Соединенные Штаты Америки начали масштабное сокращение военного присутствия в Сирии — две базы закрыты, еще одна передана под контроль курдских «Сирийских демократических сил» (СДС).

Известно, что база Mission Support Site Euphrates передана СДС, а Mission Support Site Green Village закрыта. Название третьего объекта не раскрывается.

На территориях, находящихся под контролем курдских формирований, США с 2015 по 2018 год создали 9 военных баз и 3 аванпоста. В апреле Вашингтон уже объявлял о планах сократить численность своих войск в Сирии до менее чем 1000 человек.

Ранее, 10 марта, курдские формирования СДС и временная сирийская администрация подписали соглашение о вхождении отрядов СДС в состав правительственной армии. Все стратегические объекты на северо-востоке Сирии, включая месторождения газа и нефти, должны перейти под контроль новой администрации в Дамаске.