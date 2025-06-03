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AZAL обрадовал желающих слетать в Тебриз и Тегеран

10:57 684

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL расширяет свою маршрутную сеть и с 15 июня начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Баку-Тебриз-Баку. Авиабилеты поступят в продажу сегодня в течение дня, сообщили в авиакомпании.

Полеты в Тебриз будут осуществляться два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Тебриз известен своим историческим наследием, архитектурными памятниками, музеями и колоритной культурой. Запуск нового маршрута Баку-Тебриз-Баку откроет еще больше возможностей для путешествий между Азербайджаном и Ираном, способствуя укреплению культурных и экономических связей между двумя странами.

Отметим, что AZAL также увеличивает количество рейсов в столицу Ирана Тегеран. Перелеты по маршруту Баку–Тегеран–Баку будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.

Авиабилеты на эти маршруты можно будет приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.

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