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Армия Азербайджана усиливает огневую мощь

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В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год в подразделениях Ракетно-артиллерийских войск прошли тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В рамках учений отработаны задачи по выдвижению подразделений из пунктов постоянной дислокации, развертыванию в полевых условиях, приведению техники в боевую готовность и занятию огневых позиций.

Подразделения успешно выполнили стрельбы из гаубиц и реактивных систем залпового огня. Все поставленные задачи были выполнены — цели условного противника уничтожены точным артиллерийским огнем.

Основная цель учений — совершенствование оперативного мышления командного состава, повышение уровня взаимодействия с другими родами войск, а также укрепление полевых навыков и боевой слаженности личного состава.

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