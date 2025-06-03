Армия Азербайджана усиливает огневую мощь

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год в подразделениях Ракетно-артиллерийских войск прошли тактические учения с боевой стрельбой.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
В рамках учений отработаны задачи по выдвижению подразделений из пунктов постоянной дислокации, развертыванию в полевых условиях, приведению техники в боевую готовность и занятию огневых позиций.
Подразделения успешно выполнили стрельбы из гаубиц и реактивных систем залпового огня. Все поставленные задачи были выполнены — цели условного противника уничтожены точным артиллерийским огнем.
Основная цель учений — совершенствование оперативного мышления командного состава, повышение уровня взаимодействия с другими родами войск, а также укрепление полевых навыков и боевой слаженности личного состава.