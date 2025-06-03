«Азербайджан открывает новую стратегическую страницу»

На 30-м, юбилейном Бакинском энергетическом форуме в рамках Бакинской энергетической недели министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов выступил на пленарном заседании «Глобальное сотрудничество для устойчивого и стабильного энергетического будущего». В выступлении министра было отмечено, что за последние 30 лет данная платформа свидетельствует о мудрости политики общенационального лидера Гейдара Алиева, направленной на устойчивую энергетическую независимость и энергетическую безопасность, основанную на диверсификации, сотрудничестве и дальновидном планировании, развитии не только нефтегазовых, но и «зеленых» энергетических проектов, расширении сферы международного сотрудничества. Благодаря таким стратегическим проектам, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Южный газовый коридор, которые соединяют Каспийское море с международными энергетическими рынками, Азербайджан сегодня успешно экспортирует свою нефть в 25 стран, а природный газ - в 12 стран.

Подчеркнув, что в прошлом году более 75% экспорта нефти и 51% поставок природного газа из Азербайджана пришлось на европейские страны, министр указал, что за короткий период времени Азербайджан является четвертым поставщиком газа, транспортируемого по трубопроводам в Европейский Союз (ЕС) с долей в 7%, заняв лидирующие позиции в мире по географическому охвату транспортировки газа по трубопроводам. «Это еще раз подтверждает, что рациональный и сбалансированный подход президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева ко всем видам энергоресурсов, а также его решительная политика, направленная на развитие экспортной инфраструктуры, укрепили стратегическое положение нашей страны на современной энергетической карте и сформировали образцовую модель надежной энергетической безопасности в нестабильном мире», - добавил министр. Относительно перспектив поставок газа было обращено внимание на пять проектов, находящихся в настоящее время в стадии разработки, а также на документы о сотрудничестве, подписанные с компаниями TPAO, Exxon Mobil Corporation, MOL, ITOCHU и Gran Tierra Energy в рамках Бакинской энергетической недели. Кроме того, было отмечено, что к концу 2030 года интеграция в энергосистему Азербайджана ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 2700 МВт позволит сэкономить 1,5 млрд кубометров природного газа в год. Подчеркнута важность увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры в регионе, включая Южный газовый коридор, и предоставления необходимых гарантий для транспортировки этих объемов. Ссылаясь на изменение доли углеводородов в мировом энергобалансе примерно на 5% за последние 30 лет, было подчеркнуто, что альтернативные источники энергии не заменяют существующие источники, а лишь дополняют их. Учитывая, что важная роль нефти и газа сохранится и в будущем, финансирование этого сектора не должно откладываться, а диверсификация источников энергии, ресурсов, торговых путей и цепочек поставок всегда должна быть приоритетом. Было подмечено, что сейчас самое подходящее время для реализации реалистичной и прагматичной политики, которая обеспечивает ясность и предсказуемость для инвесторов.