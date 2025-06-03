Ракетный удар по центру Сум: много жертв

Российские войска нанесли удар по центру Сум, не менее двух человек погибли, около 20 пострадали, сообщили в областной военной администрации.
По данным администрации, при обстреле Сум были применены реактивные системы залпового огня, в городе было не менее пяти попаданий. Повреждены медицинское учреждение, автомобили и дома.
В числе раненых есть 17-летний подросток, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщили в администрации. В Сумской областной прокуратуре заявили, что в числе раненых четверо детей.
* * * 11:02
Во вторник, 3 июня, российские войска нанесли удар по центру Сум, в результате чего есть пострадавшие, а также погиб один человек, сообщает военная администрация города.
По информации властей, россияне нанесли удар по автомобилям в центре города. Тип оружия, из которого был нанесен удар, устанавливается.
Также сообщается, что в результате атаки погиб один человек, а также есть много пострадавших. Людей доставляют в медицинские учреждения областного центра.