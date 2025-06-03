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Взрыв на российском военном заводе

11:14 1070

Поздно вечером 2 июня на территории Заволжского моторного завода (ЗМЗ) в Нижегородской области произошел взрыв и пожар.

По данным Государственной трудовой инспекции, инцидент случился в цеху, где хранились химические вещества. Там загорелся грузовик с цистерной.

После возгорания, как сообщают очевидцы, прогремел взрыв, и над заводом вспыхнуло сильное зарево. Пламя перекинулось на соседний производственный цех, где собираются подшипники. Пожар охватил площадь около 75 квадратных метров.

В результате происшествия пострадал один рабочий — он получил ожоги 10% тела и был госпитализирован.

Заволжский моторный завод, расположенный в городе Заволжье Городецкого района, был основан в 1956 году как филиал ГАЗа. В 1958 году предприятие было переориентировано на выпуск бензиновых и дизельных двигателей. В 2003 году завод получил государственный заказ на разработку семейства многоцелевых дизельных двигателей объемом от 2,2 до 3,4 литра, включая модификации для военной техники.

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