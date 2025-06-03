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Кремль в гневе и тревоге

Bloomberg
11:14 1818

Атака украинских беспилотников на российские авиабазы, проведенная в рамках операции «Паутина», вызвала «гнев и тревогу» у Кремля из-за неожиданной уязвимости воздушного флота вдали от линии фронта, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Москве.

В Украине по итогам операции «Паутина» заявляли о повреждении 41 самолета. Источник Bloomberg оценивает число поврежденных самолетов ближе к 10. При этом собеседники издания говорят, что для атак на Украину требуется всего несколько бомбардировщиков, а это означает, что темп ударов не снизится.

The New York Times со ссылкой на американских и европейских представителей служб безопасности пишет, что оценки ущерба все еще поступают, но по подсчетам собеседников издания, серьезные повреждения могли получить около 20 самолетов, в числе которых шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 и четыре Ту-22М, а также самолет радиолокационного обнаружения и управления («летающий разведчик») А-50.

По словам европейского дипломата, проведенная украинской стороной операция оказалась успешной в поднятии морального духа в Украине. Американский чиновник говорит, что администрация президента Дональда Трампа не была уведомлена перед атакой (об этом ранее сообщали и другие издания).

Американские чиновники, как пишет NYT, ожидают «значительного ответа» России на украинскую операцию. Американская разведка пока не определила, на какие объекты он будет направлен, но чиновники полагают, что Москва может возобновить удары беспилотников по гражданской инфраструктуре, поразить украинскую энергосистему или запустить по Украине новые волны баллистических ракет средней дальности.

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