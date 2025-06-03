И немцы хотят избавиться от Русского дома

В интервью изданию Handelsblatt, опубликованном 3 июня, Кизеветтер заявил, что в условиях усиливающихся кибератак и диверсий со стороны России «необходимо выслать оставшихся агентов и дипломатов», а также закрыть Русский дом в Берлине и другие аналогичные учреждения.

Заместитель председателя комитета бундестага по контролю за спецслужбами, представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер потребовал высылки оставшихся российских дипломатов и агентов из Германии.

По его словам, Русский дом, управляемый российским государственным агентством, которое подчиняется МИД РФ и находится под санкциями ЕС, «много лет действует как центр влияния и распространяет кремлевскую пропаганду».

Кизеветтер также призвал к дальнейшим мерам по ограничению иностранного влияния, дезинформации и пропаганды. «Возможны, к примеру, визовый запрет для туристов, запрет на выступления пропагандистов и отключение пропагандистских порталов», - сказал депутат бундестага от ХДС.

Он также высказался за создание специального агентства по борьбе с дезинформацией и разработку аналога приложения NINA — на этот раз для оповещений о фейках и информационных атаках.