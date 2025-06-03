Сулейман хотел убить американцев из-за Палестины

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные расследования.

Гражданин Египта Мухаммед Сабри Сулейман, совершивший 1 июня нападение на демонстрантов в поддержку Израиля в американском штате Колорадо, готовил свою атаку не менее года.

Согласно документам ФБР, мужчина планировал убить нескольких человек и изначально намеревался использовать огнестрельное оружие, однако не смог его приобрести из-за отсутствия гражданства США. В результате он использовал коктейли Молотова — в толпу были брошены две бутылки, при задержании у него обнаружили еще 16.

В результате атаки пострадали около 12 человек, включая 88-летнюю женщину — пережившую Холокост. По словам следователей, Сулейман руководствовался мотивом ненависти и заявил, что хотел «убить всех сионистов».

Сулейман находился в США по просроченной туристической визе, позже подал на убежище, однако последние месяцы проживал нелегально. Он откладывал атаку, дожидаясь окончания средней школы своей дочерью.

ФБР квалифицировало нападение как террористическую атаку. Ему грозит пожизненное заключение по обвинению в покушении на убийство на почве ненависти.