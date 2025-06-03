Трамп устал ждать

По его словам, Турция может сыграть ключевую роль в организации четырехстороннего саммита с участием лидеров США, России, Украины и самой Турции. «С участием Турции и устранением ряда вопросов может состояться встреча на высшем уровне. И я думаю, что мы сможем найти устраивающее всех решение», — отметил Баррак.

Об этом он сообщил в интервью турецкому телеканалу NTV.

Американский посол в Анкаре Томас Баррак заявил, что у Дональда Трампа «закончилось терпение» в вопросе урегулирования войны в Украине.

Дипломат подчеркнул, что подобная встреча должна быть не формальной, а содержательной, с четкими решениями и гарантиями безопасности. Он также выразил уверенность, что Турция способна сузить повестку и подготовить почву для диалога.

Говоря о недавних переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле, посол заявил, что Турция благодаря своим связям с обеими сторонами способна стать ключевым медиатором. «Эти бессмысленные войны — катастрофа для всех нас», — добавил он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность организовать в своей стране встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также допустил участие в ней Дональда Трампа.