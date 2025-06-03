И Джонсон призвал нанести сильный удар по России

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выразил поддержку введению более жестких санкций против России в ответ на продолжающуюся агрессию в Украине.
Об этом сообщает New York Post.
«Многие члены Конгресса хотят, чтобы мы ввели как можно более строгие санкции против России. И я поддерживаю этот шаг», — заявил Джонсон.
Поддержка со стороны спикера Палаты представителей усиливает давление на Белый дом на фоне призывов сенаторов из обеих партий ускорить принятие санкционного законодательства.
Ранее сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предложили законопроект, предусматривающий введение 500-процентной пошлины на импорт российских энергоресурсов в любые страны. Документ уже получил поддержку более 80 сенаторов.
По словам Грэма, если такие страны, как Китай или Индия, прекратят закупки российской нефти, «военная машина Путина остановится».
При этом остается открытым вопрос — поддержит ли президент Дональд Трамп столь жесткие меры на фоне попыток продвинуть мирные переговоры между Москвой и Киевом. Ранее Трамп заявлял, что рассматривает новые санкции, но их реализация может затруднить дипломатические усилия.