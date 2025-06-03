Велосипеды и скутеры становятся привычным атрибутом современного Баку

Столица Азербайджана настойчиво движется к цели – стать одним из самых удобных городов с развитой сетью полос микромобильности. Расширение зон беспрепятственного движения велосипедов и скутеров занимает одно из ключевых мест в реализуемой программе трансформации мобильности, призванной не только повысить эффективность общественного транспорта и снизить загруженность городских улиц, но и существенно улучшить экологическую ситуацию, поощрять здоровый образ жизни путем использования микромобильных средств в качестве альтернативного способа передвижения на короткие расстояния. В преддверии Всемирного дня велосипеда, отмечаемого 3 июня, в Баку есть, о чем рапортовать, однако предстоит еще многое сделать, так что работа - в самом разгаре.
В транспортной системе, которую в последние годы азербайджанская столица активно реформирует, на развитии микромобильности делается особый акцент. Здесь сразу необходимо отметить существенный момент: если раньше любители поездок на велосипедах и электросамокатах жаловались на отсутствие условий, то теперь, когда протяженность полос микромобильности и количество мест, где они создаются, неуклонно растут, наблюдается невиданная доселе картина: именно появившаяся инфраструктура как результат дальновидной стратегии стала локомотивом увеличения и числа пользователей, и количества поездок. Процесс этот не ограничивается только лишь созданием самих полос, но и установкой сопутствующей атрибутики: дорожных знаков, разметки, светофорных секций, барьеров безопасности.
Эти изменения, как мы неоднократно отмечали, в конечном счете рассчитаны на повышение качества городской среды. Влияя на процесс постепенного сокращения использования личных автомобилей при поездках на короткие расстояния, особенно в центре города, а значит, на снижение количества заторов и улучшение экологической обстановки, создание полос микромобильности параллельно меняет облик Баку в лучшую сторону и позиционирует его как один из развитых городов уровня европейских столиц.
В перспективе – доведение протяженности полос до 100 километров и расширение сети не только в центральной части города, но и на прилегающих территориях, что позволит расширить связность маршрутов и увеличить расстояние для передвижения. На светофорах, функционирующих на 24 столичных перекрестках, уже установлены 53 велосипедные секции с LED-освещением, а на асфальте вдоль полос монтируются тысячи специальных барьеров, обеспечивающих безопасность на велодорожках.
Значительный рывок в этом направлении произошел в августе прошлого года, когда в Баку была запущена первая услуга Bike-sharing - система проката велосипедов, в том числе электрических, позволяющая арендовать велосипед, путешествовать по городу и возвращать его на любое удобное место парковки. Кстати, создание парковочных пунктов и установка металлических конструкций для них стартовали с улицы Истиглалийят и проспекта Азербайджана почти параллельно с запуском услуги проката. На днях Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщило, что в Баку оборудовано уже 484 парковочных места для средств микромобильности. Эти пункты оснащены информационными табличками с инструкциями по аренде.
Парковочные места преимущественно расположены рядом со станциями метро, автобусными остановками, учебными заведениями и крупными торговыми центрами, на территории бульвара, то есть, в часто посещаемых локациях, называемых точками притяжения. Информационные щиты снабжены QR-кодами, через которые можно подключиться к мобильному приложению для проката. Программа также отображает ближайшие парковочные места. О востребованности подобных услуг в свое время писали практически все СМИ: достаточно упомянуть, что после запуска системы проката, а именно в период с сентября 2024 года по апрель 2025-го включительно общее количество поездок средствами микромобильности составило 1 526 832, а покрытое пользователями расстояние – 4 138 958 километров! Если же приплюсовать к этим показателям число пользователей личных средств микромобильности и пройденное ими расстояние, то получится весьма внушительная цифра.
Кроме того, регулярно проводятся специальные мероприятия по поощрению мобильности с использованием велосипедов и электросамокатов. 28 Мая в рамках Года Конституции и Суверенитета Министерство молодежи и спорта, Федерация велоспорта Азербайджана и Общественное объединение «Региональное развитие» организовали велопробег, посвященный Дню независимости, а 1 июня AYNA совместно с Федерацией велоспорта и компанией APAR провели аналогичное мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню велосипеда.
AYNA, Федерация велоспорта и APAR организовали велопробег, приуроченный ко Всемирному дню велосипеда
В начале мая с участием представительства ООН в Азербайджане состоялись просветительские акции по случаю 8-й Глобальной недели безопасности дорожного движения. Местом проведения одного из таких мероприятий был выбран участок на проспекте Гусейна Джавида, возле станции метро "Эльмляр Академиясы", где наблюдается высокая плотность пешеходного и микромобильного трафика. Напомним, что специалисты AYNA недавно провели здесь новые полосы микромобильности.
Необходимо также подчеркнуть очень важный момент, который часто волнует водителей частных транспортных средств: полосы микромобильности на большинстве улиц Баку, в том числе на вышеупомянутом проспекте, создаются с сохранением количества полос для автомобилей – они всего лишь доводятся до значений, близких к параметрам соответствующих стандартов и ширине в большинстве европейских городов, где она варьируется от 3,0 до 3,25 метра (в ряде случаев еще меньше).
Другими словами, применяется прогрессивный принцип так называемого канализирования, на чем в одной из наших прежних публикаций акцентировали внимание эксперты по транспортным вопросам: осуществляемое в рамках трансформации мобильности сужение полос движения из-за созданных велодорожек и/или автобусных полос позволяет рационально использовать всю ширину проезжей части, стабилизировать потоки, предотвратить образование искусственных заторов на ряде улиц, повысить безопасность, дисциплинировать водителей и исключить неправильное маневрирование. Меры по повышению уровня безопасности при использовании средств микромобильности особенно актуальны, если учесть, что ежегодно в мире в результате ДТП погибает около 1,3 млн человек и значительная часть этих происшествий связана с участием пешеходов и велосипедистов.
Конечно, развитие микромобильности, наряду с уже перечисленными преимуществами, включая повышение физической активности населения и улучшение качества городской среды, диктует и новые требования: интеграция новых видов транспорта в существующую инфраструктуру и изменение транспортных привычек горожан. Именно для успешного преодоления этих вызовов продолжаются инвестиции в инфраструктуру и проводятся информационные кампании. Словом, Баку демонстрирует стремление к созданию устойчивой и современной городской транспортной системы, в которой микромобильность играет все более важную роль. Реализация намеченных планов и активное участие горожан в этом процессе помогут сделать столицу более комфортной, экологичной и доступной для всех.