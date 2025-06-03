Велосипеды и скутеры становятся привычным атрибутом современного Баку

Столица Азербайджана настойчиво движется к цели – стать одним из самых удобных городов с развитой сетью полос микромобильности. Расширение зон беспрепятственного движения велосипедов и скутеров занимает одно из ключевых мест в реализуемой программе трансформации мобильности, призванной не только повысить эффективность общественного транспорта и снизить загруженность городских улиц, но и существенно улучшить экологическую ситуацию, поощрять здоровый образ жизни путем использования микромобильных средств в качестве альтернативного способа передвижения на короткие расстояния. В преддверии Всемирного дня велосипеда, отмечаемого 3 июня, в Баку есть, о чем рапортовать, однако предстоит еще многое сделать, так что работа - в самом разгаре.

В транспортной системе, которую в последние годы азербайджанская столица активно реформирует, на развитии микромобильности делается особый акцент. Здесь сразу необходимо отметить существенный момент: если раньше любители поездок на велосипедах и электросамокатах жаловались на отсутствие условий, то теперь, когда протяженность полос микромобильности и количество мест, где они создаются, неуклонно растут, наблюдается невиданная доселе картина: именно появившаяся инфраструктура как результат дальновидной стратегии стала локомотивом увеличения и числа пользователей, и количества поездок. Процесс этот не ограничивается только лишь созданием самих полос, но и установкой сопутствующей атрибутики: дорожных знаков, разметки, светофорных секций, барьеров безопасности.

Эти изменения, как мы неоднократно отмечали, в конечном счете рассчитаны на повышение качества городской среды. Влияя на процесс постепенного сокращения использования личных автомобилей при поездках на короткие расстояния, особенно в центре города, а значит, на снижение количества заторов и улучшение экологической обстановки, создание полос микромобильности параллельно меняет облик Баку в лучшую сторону и позиционирует его как один из развитых городов уровня европейских столиц.

В перспективе – доведение протяженности полос до 100 километров и расширение сети не только в центральной части города, но и на прилегающих территориях, что позволит расширить связность маршрутов и увеличить расстояние для передвижения. На светофорах, функционирующих на 24 столичных перекрестках, уже установлены 53 велосипедные секции с LED-освещением, а на асфальте вдоль полос монтируются тысячи специальных барьеров, обеспечивающих безопасность на велодорожках.

Значительный рывок в этом направлении произошел в августе прошлого года, когда в Баку была запущена первая услуга Bike-sharing - система проката велосипедов, в том числе электрических, позволяющая арендовать велосипед, путешествовать по городу и возвращать его на любое удобное место парковки. Кстати, создание парковочных пунктов и установка металлических конструкций для них стартовали с улицы Истиглалийят и проспекта Азербайджана почти параллельно с запуском услуги проката. На днях Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщило, что в Баку оборудовано уже 484 парковочных места для средств микромобильности. Эти пункты оснащены информационными табличками с инструкциями по аренде.

Парковочные места преимущественно расположены рядом со станциями метро, автобусными остановками, учебными заведениями и крупными торговыми центрами, на территории бульвара, то есть, в часто посещаемых локациях, называемых точками притяжения. Информационные щиты снабжены QR-кодами, через которые можно подключиться к мобильному приложению для проката. Программа также отображает ближайшие парковочные места. О востребованности подобных услуг в свое время писали практически все СМИ: достаточно упомянуть, что после запуска системы проката, а именно в период с сентября 2024 года по апрель 2025-го включительно общее количество поездок средствами микромобильности составило 1 526 832, а покрытое пользователями расстояние – 4 138 958 километров! Если же приплюсовать к этим показателям число пользователей личных средств микромобильности и пройденное ими расстояние, то получится весьма внушительная цифра.