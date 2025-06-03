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Украина атакует Крымский мост
Новость дня
Украина атакует Крымский мост

Сенатор Грэм поблагодарил Медведева

обновлено 17:57
17:57 3011

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал «редким моментом честности пропагандистской машины» РФ заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что переговоры в Стамбуле нужны Москве не для мира.

«Я благодарен вам за то, что вы дали миру понять, что Путин и Россия совсем не заинтересованы в мире», - написал политик в соцсети Х.

*** 17:16

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «возмездие неизбежно». С этим заявлением он выступил на фоне атаки дронов ВСУ на российские аэродромы, произошедшей 1 июня.

«Всем, кто переживает и ждет возмездия. Переживать нужно — это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно. Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, — исчезнут», — написал Медведев в телеграм-канале.

Медведев также заявил, что переговоры в Стамбуле были нужны «не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях», а для скорейшей победы российской армии и «полного уничтожения неонацистской власти». Именно в этом, по его словам, заключается цель представленного на переговорах российского меморандума.

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