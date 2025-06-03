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Украинцы создают «охотников на «Шахеды»

13:29 1910

Украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны, которые будут охотиться за «Шахедами». Беспилотники действуют по принципу ракет ПВО - взрываются вблизи вражеских целей и поражают их обломками.

Как пишет Bloomberg, по словам советника министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, три производителя изготавливают такие ударные беспилотники, стоимость которых составляет около 5 тысяч долларов каждый. При этом разработчики не исключают, что со временем цена таких ударных дронов может уменьшиться до 300 долларов за единицу.

Разработчики в Украине работают над беспилотниками с фиксированными крыльями, которые поражают дроны прямым столкновением, и другими моделями для поражения воздушных целей. Так, компания Skyfall, один из ведущих украинских производителей дронов, модернизировала свою FPV-модель для перехвата БпЛА. Отмечается, что эти дроны уже применяются на фронте.

Сообщается, что данный тип беспилотников разрабатывают и европейские инженеры. Так, латвийская компания Origin Robotics в июне планирует отправить в Украину испытательные дроны, которые взрываются вблизи вражеских БпЛА, уничтожая их обломками.

«Как только боеголовка приближается достаточно близко к цели, она детонирует, и цель поражается осколками», - отметил генеральный директор Origin Агрис Кипурс во время конференции по развитию беспилотников в Риге.

По его словам, такие дроны специально созданы для борьбы с крупными барражирующими боеприпасами.

При этом эксперты добавляют, что несмотря на значительные экономические преимущества для Украины, эти беспилотники на данном этапе не способны полностью заменить системы противовоздушной обороны. К тому же «беспилотные охотники за дронами» имеют свои ограничения. Они не способны эффективно противодействовать российским ракетам, которые быстрее и имеют большую разрушительную силу, чем «Шахеды».

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