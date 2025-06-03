USD 1.7000
EUR 1.9425
RUB 2.1533
Подписаться на уведомления
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом
Новость дня
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом

Новая стратегическая сделка SOCAR

Отдел экономики
13:12 1782

BP, SOCAR и TPAO сегодня подписали несколько соглашений, позволяющих TPAO присоединиться к соглашению о разделе продукции (PSA) для офшорного блока «Шафаг-Асиман» в азербайджанском секторе Каспийского моря.  

Целью сделки является ускорение дальнейшей оценки блока, чтобы помочь определить наиболее подходящий вариант для продвижения проекта. С этой целью будут проведены дополнительные оценочные мероприятия, включая бурение скважины в Нижне-Сураханском резервуаре. Для проведения этих мероприятий период разведки в рамках PSA будет продлен.

Ожидается, что сделка будет завершена к концу третьего квартала 2025 года. По завершении сделки TPAO будет владеть общей долей участия в PSA в размере 30% — 15% перейдут от BP и 15% от SOCAR. В настоящее время BP и SOCAR владеют по 50% долей участия в PSA. BP останется оператором PSA в течение периода разведки. 

Официальное подписание соглашений состоялось сегодня в рамках Бакинской энергетической недели. Ровшан Наджаф, президент SOCAR, сказал: «Мы рады приветствовать TPAO в партнерстве «Шафаг-Асиман». Это стратегическое сотрудничество подчеркивает важность регионального партнерства в продвижении оценки и потенциальной разработки морских ресурсов Азербайджана. Вместе с BP и TPAO мы стремимся ускорить процесс оценки, в конечном итоге повышая энергетическую безопасность и принося дополнительную ценность всем заинтересованным сторонам».

Гэри Джонс, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции, сказал: «Как оператор, мы приветствуем эту возможность сотрудничества с TPAO для продвижения проекта «Шафаг-Асиман». Это сотрудничество принесет дополнительные технические и финансовые возможности, которые помогут нам ускорить разведку и оценку на этой многообещающей структуре. Это еще раз подчеркивает приверженность всех сторон раскрытию полного потенциала нефтегазовых ресурсов Азербайджана на Каспии посредством расширенного сотрудничества и инвестиций».

Ахмет Тюркоглу, председатель и генеральный директор TPAO, сказал: «Сегодняшний день знаменует собой важный шаг в нашем региональном энергетическом сотрудничестве. Присоединяясь к партнерству «Шафаг-Асиман» вместе с SOCAR и BP, Türkiye Petrolleri подтверждает свою приверженность построению безопасного, диверсифицированного и устойчивого энергетического будущего для наших стран и за их пределами. Это сотрудничество объединяет глубокие местные знания SOCAR, передовые технологии BP и опыт TPAO в области шельфовой добычи. Вместе мы стремимся раскрыть весь потенциал этой многообещающей структуры в Каспийском море. Помимо разведки, это партнерство создаст высокодоходные рабочие места и укрепит Южный газовый коридор, способствуя региональной стабильности, энергетической безопасности и долгосрочному экономическому росту. Как Türkiye Petrolleri, мы гордимся тем, что стоим рядом с Socar и bp в реализации общего видения прогресса и устойчивости во всем регионе».

Геологоразведочные работы на блоке, проведенные на сегодняшний день, включают получение, обработку и интерпретацию 3D-сейсморазведки и бурение одной разведочной скважины (SAX01), завершенное в 2021 году. Скважина SAX01 была пробурена до основания резервуара Фасила, достигнув глубины 7189 метров, и подтвердила наличие ресурсов газоконденсата во вскрытых резервуарах. Затем скважина была законсервирована для проведения дальнейшей оценки и планирования последующих мероприятий.

У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика слово публицисту; все еще актуально
02:31 5323
Египет усиливает армию, Израиль бьет тревогу
Египет усиливает армию, Израиль бьет тревогу наша корреспонденция; все еще актуально
01:43 4775
Кремль об операции «Паутина» и подрывах на железных дорогах
Кремль об операции «Паутина» и подрывах на железных дорогах новость дополнена
14:55 1288
Украинцы все-таки ударили по аэродрому «Иваново»
Украинцы все-таки ударили по аэродрому «Иваново» обновлено 11:14
11:14 8255
Новая стратегическая сделка SOCAR
Новая стратегическая сделка SOCAR
13:12 1783
Провал в Стамбуле: Путин не уступил, Трамп в сложном положении
Провал в Стамбуле: Путин не уступил, Трамп в сложном положении
12:29 3060
Ракетный удар по центру Сум: много жертв
Ракетный удар по центру Сум: много жертв фото; видео; обновлено 12:24
12:24 5260
Почему Трамп молчит после атаки на российские аэродромы?
Почему Трамп молчит после атаки на российские аэродромы?
12:23 1887
Кремль в гневе и тревоге
Кремль в гневе и тревоге Bloomberg
11:14 4723
«Азербайджан открывает новую стратегическую страницу»
«Азербайджан открывает новую стратегическую страницу» заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов
11:04 1710
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган главная тема; все еще актуально
03:07 7363

ЭТО ВАЖНО

У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика слово публицисту; все еще актуально
02:31 5323
Египет усиливает армию, Израиль бьет тревогу
Египет усиливает армию, Израиль бьет тревогу наша корреспонденция; все еще актуально
01:43 4775
Кремль об операции «Паутина» и подрывах на железных дорогах
Кремль об операции «Паутина» и подрывах на железных дорогах новость дополнена
14:55 1288
Украинцы все-таки ударили по аэродрому «Иваново»
Украинцы все-таки ударили по аэродрому «Иваново» обновлено 11:14
11:14 8255
Новая стратегическая сделка SOCAR
Новая стратегическая сделка SOCAR
13:12 1783
Провал в Стамбуле: Путин не уступил, Трамп в сложном положении
Провал в Стамбуле: Путин не уступил, Трамп в сложном положении
12:29 3060
Ракетный удар по центру Сум: много жертв
Ракетный удар по центру Сум: много жертв фото; видео; обновлено 12:24
12:24 5260
Почему Трамп молчит после атаки на российские аэродромы?
Почему Трамп молчит после атаки на российские аэродромы?
12:23 1887
Кремль в гневе и тревоге
Кремль в гневе и тревоге Bloomberg
11:14 4723
«Азербайджан открывает новую стратегическую страницу»
«Азербайджан открывает новую стратегическую страницу» заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов
11:04 1710
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган главная тема; все еще актуально
03:07 7363
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться