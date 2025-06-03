Эльчин Амирбеков заявил в Мадриде: «Сближение Азербайджана с Евросоюзом не беспокоит Москву»

Спецпредставитель президента Азербайджана, посол Эльчин Амирбеков в ходе своего визита в Испанию в интервью местному агентству EFE заявил, что официальный Баку не желает зависеть от одного центра и пытается наладить прагматичные отношения со «всеми основными игроками».

Высокопоставленный азербайджанский дипломат заявил, что Азербайджан ни у кого не просит разрешения на установление тесных отношений с Евросоюзом.

«Азербайджан прекрасно осознает свою геостратегическую роль в западном мире, который хочет отвернуться от России, поэтому он предупреждает ЕС о двух вещах: если он хочет приблизиться к Китаю и азиатским рынкам, он должен увеличить свое присутствие на Кавказе, и если он хочет, чтобы эта нефтяная держава увеличила поставки газа в европейские страны, он должен увеличить инвестиции», — заявил Амирбеков.

По его словам, Баку заинтересован в завершении переговоров по «новому всеобъемлющему двустороннему соглашению» с ЕС, поскольку «если ЕС серьезно настроен сблизиться с Центральной Азией, он должен рассмотреть возможность увеличения своего присутствия на Южном Кавказе».

«Все нефтепроводы, железнодорожные и газопроводы проходят через Центральную Азию, через Азербайджан, Грузию, Турцию и далее на западные рынки», — напомнил Амирбеков, имея в виду центральный маршрут, который является «самым коротким, наиболее экономически эффективным и устойчивым связующим звеном между Восточной Азией и Западной Европой».

По словам спецпредставителя президента, эта постсоветская страна стала более значимой для ЕС после начала войны в Украине в 2022 году, а торговые потоки между Азией и Европой с тех пор выросли на 75 процентов «и будут продолжать расти».

Более того, хотя Азербайджан экспортирует газ и нефть в ЕС с 2026 года, а в настоящее время азербайджанский природный газ получают 10 стран-членов ЕС, Баку и Брюссель подписали соглашение об удвоении объемов поставок газа до 20 тысяч кубометров в год.

«Сейчас мы ведем переговоры с ЕС, чтобы гарантировать увеличение пропускной способности существующей инфраструктуры, поскольку этот рост спроса требует значительных инвестиций с европейской стороны, поскольку наш газ также пользуется большим спросом в других частях мира», — сказал Амирбеков.

Дипломат осознает, что ЕС не «зависит» от азербайджанских ресурсов, а также то, что они не могут быть альтернативой России, которая продолжает поставлять на европейские рынки 145 миллиардов кубометров, в то время как они стремятся достичь 20 миллиардов.

По словам Амирбекова, сближение Азербайджана с Европой не беспокоит Москву, «поскольку там уважают позицию неприсоединения этой бывшей советской республики».

«Мы никогда не примыкали ни к одному центру силы. Мы никогда не были частью НАТО, мы никогда не стремились стать частью ЕС. Мы всегда старались строить добрые, добрососедские и прагматичные отношения с нашими ближайшими соседями и другими крупными игроками», — отметил Амирбеков.

«Поэтому, — продолжил он, — если мы считаем, что сближение с ЕС отвечает нашим национальным интересам, нам не нужно спрашивать чьего-либо разрешения; мы просто это делаем».

«Мы понимаем, что санкции не достигают эффективных результатов», — сказал Амирбеков, комментируя санкции, введенные против Москвы после начала полномасштабной войны против Украины.