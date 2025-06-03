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Москва угрожает срывом переговоров с Киевом

Правительственный кризис в Нидерландах

13:21 722

Лидер крайне правой голландской PVV Герт Вилдерс объявил во вторник, 3 июня, о выходе партии из правящей коалиции, что означает распад правительства Нидерландов.

Вилдерс сказал, что партнеры по коалиции не пожелали поддержать его план, предусматривающий запрет на прием беженцев.

«Наш план в отношении лиц, ищущих убежище, не подписан. PVV покидает коалицию», - написал Вилдерс в соцсети X.

Вилдерс выразил разочарование тем, что «самая строгая в истории иммиграционная политика», о которой он договорился с партнерами по коалиции после неожиданной победы на выборах в ноябре 2023 года, реализуется, по его мнению, слишком медленно.

На прошлой неделе Вилдерс потребовал от партнеров по коалиции немедленной поддержки своих предложений по полному прекращению приема беженцев, возвращению сирийских беженцев на родину и закрытию центров размещения беженцев.

Партнеры не поддержали эти идеи и отметили, что именно министр по делам миграции из партии самого Вилдерса должен подготовить конкретные предложения. После встречи с лидерами партий коалиции в понедельник вечером Вилдерс заявил, что этого недостаточно для сохранения поддержки коалиции с его стороны. В разговоре с журналистами он назвал ситуацию «неблагоприятной».

Нынешнее нидерландское правительство было сформировано год назад, причем его формирование затянулось на полгода. В ноябре 2023 года на выборах в традиционно либеральной стране неожиданно для всех победила крайне правая Партия свободы (PVV), получившая около четверти голосов и 37 из 150 мест в парламенте.

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