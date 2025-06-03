Масштабный проект консорциума «Шахдениз»

Консорциум «Шахдениз» объявил окончательное инвестиционное решение по новому проекту «Шахдениз Компрессия», который является очередным этапом разработки газового месторождения «Шахдениз» в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Доли участия в «Шахдениз» распределены следующим образом: BP (оператор – 29,99%), LUKOYL (19,99%), TPAO (19,00%), «Южный газовый коридор» (16,02%), NİKO (10,00%) и MVM (5,00%).

«Шахдениз-Компрессия» касается создания новой платформы и призван держать достигнутый в 2024 году пик добычи на «Шахдениз» как можно дольше. Платформа будет готова к 2027 году.

Пик добычи на флагманском месторождении «Шахдениз» - более 26 млрд куб. м в год.