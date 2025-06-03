USD 1.7000
EUR 1.9425
RUB 2.1533
Подписаться на уведомления
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом
Новость дня
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом

Кто атаковал гуманитарный груз?

13:48 1205

Конвой с грузовиками Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) был атакован ночью в районе Эль-Кома, провинция Северный Дарфур.

Об этом сообщил представитель ЮНИСЕФ в интервью агентству Reuters.

«Мы получили информацию, что колонна, перевозившая продовольствие и ожидавшая разрешения на проезд в город Эль-Фашир, подверглась нападению», — отметил он.

Ситуация в Судане резко обострилась в апреле 2023 года из-за противостояния между командующим армией, председателем Суверенного совета Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Конфликт, начавшийся в городах Мерова и Хартум, быстро охватил другие регионы страны.

По последним данным, в результате продолжающихся боевых действий погибли тысячи людей, десятки тысяч получили ранения, а более 13 миллионов суданцев были вынуждены покинуть свои дома.

У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика слово публицисту; все еще актуально
02:31 5324
Египет усиливает армию, Израиль бьет тревогу
Египет усиливает армию, Израиль бьет тревогу наша корреспонденция; все еще актуально
01:43 4776
Кремль об операции «Паутина» и подрывах на железных дорогах
Кремль об операции «Паутина» и подрывах на железных дорогах новость дополнена
14:55 1301
Украинцы все-таки ударили по аэродрому «Иваново»
Украинцы все-таки ударили по аэродрому «Иваново» обновлено 11:14
11:14 8264
Новая стратегическая сделка SOCAR
Новая стратегическая сделка SOCAR
13:12 1787
Провал в Стамбуле: Путин не уступил, Трамп в сложном положении
Провал в Стамбуле: Путин не уступил, Трамп в сложном положении
12:29 3063
Ракетный удар по центру Сум: много жертв
Ракетный удар по центру Сум: много жертв фото; видео; обновлено 12:24
12:24 5262
Почему Трамп молчит после атаки на российские аэродромы?
Почему Трамп молчит после атаки на российские аэродромы?
12:23 1887
Кремль в гневе и тревоге
Кремль в гневе и тревоге Bloomberg
11:14 4728
«Азербайджан открывает новую стратегическую страницу»
«Азербайджан открывает новую стратегическую страницу» заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов
11:04 1712
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган главная тема; все еще актуально
03:07 7365

ЭТО ВАЖНО

У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика слово публицисту; все еще актуально
02:31 5324
Египет усиливает армию, Израиль бьет тревогу
Египет усиливает армию, Израиль бьет тревогу наша корреспонденция; все еще актуально
01:43 4776
Кремль об операции «Паутина» и подрывах на железных дорогах
Кремль об операции «Паутина» и подрывах на железных дорогах новость дополнена
14:55 1301
Украинцы все-таки ударили по аэродрому «Иваново»
Украинцы все-таки ударили по аэродрому «Иваново» обновлено 11:14
11:14 8264
Новая стратегическая сделка SOCAR
Новая стратегическая сделка SOCAR
13:12 1787
Провал в Стамбуле: Путин не уступил, Трамп в сложном положении
Провал в Стамбуле: Путин не уступил, Трамп в сложном положении
12:29 3063
Ракетный удар по центру Сум: много жертв
Ракетный удар по центру Сум: много жертв фото; видео; обновлено 12:24
12:24 5262
Почему Трамп молчит после атаки на российские аэродромы?
Почему Трамп молчит после атаки на российские аэродромы?
12:23 1887
Кремль в гневе и тревоге
Кремль в гневе и тревоге Bloomberg
11:14 4728
«Азербайджан открывает новую стратегическую страницу»
«Азербайджан открывает новую стратегическую страницу» заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов
11:04 1712
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган главная тема; все еще актуально
03:07 7365
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться