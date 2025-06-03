Кто атаковал гуманитарный груз?

«Мы получили информацию, что колонна, перевозившая продовольствие и ожидавшая разрешения на проезд в город Эль-Фашир, подверглась нападению», — отметил он.

Об этом сообщил представитель ЮНИСЕФ в интервью агентству Reuters.

Конвой с грузовиками Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) был атакован ночью в районе Эль-Кома, провинция Северный Дарфур.

Ситуация в Судане резко обострилась в апреле 2023 года из-за противостояния между командующим армией, председателем Суверенного совета Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Конфликт, начавшийся в городах Мерова и Хартум, быстро охватил другие регионы страны.

По последним данным, в результате продолжающихся боевых действий погибли тысячи людей, десятки тысяч получили ранения, а более 13 миллионов суданцев были вынуждены покинуть свои дома.