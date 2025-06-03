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Москва угрожает срывом переговоров с Киевом
Новость дня
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом

Всех российских дипломатов предложили выслать из Германии

13:54 938

Депутат бундестага от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал выслать из Германии всех российских дипломатов. Соответствующее заявление он сделал в интервью Handelsblatt.

«Мы должны выслать всех оставшихся агентов и дипломатов. Необходимы меры по борьбе с вербовкой так называемых агентов низшего уровня», — сказал он.

Депутат добавил, что считает целесообразным закрыть Русский дом в Берлине и другие учреждения, связанные с Россией.

Ранее Германия предложила ограничить российским дипломатам доступ в Европейский союз. Это предлагалось сделать путем сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов.

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