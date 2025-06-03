Америка ускоряет милитаризацию

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пополняет свои военные арсеналы с беспрецедентной скоростью.

«Только что прекрасно поговорил с нашими военными лидерами. Это самая сильная армия, которую мы когда-либо имели, включая тот факт, что мы накапливаем оружие с такими темпами, которых раньше не видели в нашей стране», — отметил Трамп.

Он также выразил надежду, что США никогда не придется использовать это новое оружие.

На фоне растущей геополитической напряженности аналогичные шаги предпринимает и Великобритания. Премьер-министр Кир Стармер ранее анонсировал крупную военную модернизацию.

Наращивание вооружений происходит на фоне войны в Украине, усиления глобальных угроз и изменений стратегических позиций США в Европе.