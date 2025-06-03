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Москва угрожает срывом переговоров с Киевом
Новость дня
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом

Русские захватили Андреевку

13:59 1240

Российская армия захватила населенный пункт Андреевка в Сумской области Украины, сообщило Минобороны РФ.

Андреевка находится в нескольких километрах от границы с Курской областью.

В военном ведомстве также сообщили, что в рамках создания так называемой «буферной зоны» войска РФ оккупировали несколько сел Сумской области.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска атаковали вблизи населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. Бои продолжаются в трех локациях.

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