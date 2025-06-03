USD 1.7000
EUR 1.9425
RUB 2.1533
Подписаться на уведомления
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом
Новость дня
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом

Украинцы ответили главе российской делегации

14:04 1598

В Украине опровергли слова помощника российского руководителя Владимира Мединского о якобы «двусторонней встрече» с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), встреча в Стамбуле проходила с участием министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выполнял роль посредника.

В ЦПД отметили, что заявления о «закрытых договоренностях» — это манипуляции, направленные на подрыв доверия к украинской стороне.

Российская пропаганда, по их словам, готовит двухвекторную информационную атаку:

  • внутри Украины распространяются вбросы о якобы личных контактах украинских переговорщиков с представителями России;
  • на внешнюю аудиторию транслируется идея, будто именно Украина затягивает мирные переговоры.

По данным ЦПД, цель таких сообщений — исказить реальность и представить Россию как «сторонника мира», несмотря на фактическое систематическое уклонение от договоренностей о прекращении огня.

Накануне Мединский заявил, что провел отдельную встречу с Умеровым: «Встреча была. Она сыграла важную роль в подготовке общей сессии», — утверждал он.

ЦПД призывает не поддаваться на провокации и поддерживать усилия, направленные на восстановление справедливого мира.

У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика слово публицисту; все еще актуально
02:31 5325
Египет усиливает армию, Израиль бьет тревогу
Египет усиливает армию, Израиль бьет тревогу наша корреспонденция; все еще актуально
01:43 4779
Кремль об операции «Паутина» и подрывах на железных дорогах
Кремль об операции «Паутина» и подрывах на железных дорогах новость дополнена
14:55 1313
Украинцы все-таки ударили по аэродрому «Иваново»
Украинцы все-таки ударили по аэродрому «Иваново» обновлено 11:14
11:14 8270
Новая стратегическая сделка SOCAR
Новая стратегическая сделка SOCAR
13:12 1789
Провал в Стамбуле: Путин не уступил, Трамп в сложном положении
Провал в Стамбуле: Путин не уступил, Трамп в сложном положении
12:29 3065
Ракетный удар по центру Сум: много жертв
Ракетный удар по центру Сум: много жертв фото; видео; обновлено 12:24
12:24 5263
Почему Трамп молчит после атаки на российские аэродромы?
Почему Трамп молчит после атаки на российские аэродромы?
12:23 1888
Кремль в гневе и тревоге
Кремль в гневе и тревоге Bloomberg
11:14 4733
«Азербайджан открывает новую стратегическую страницу»
«Азербайджан открывает новую стратегическую страницу» заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов
11:04 1713
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган главная тема; все еще актуально
03:07 7366

ЭТО ВАЖНО

У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика слово публицисту; все еще актуально
02:31 5325
Египет усиливает армию, Израиль бьет тревогу
Египет усиливает армию, Израиль бьет тревогу наша корреспонденция; все еще актуально
01:43 4779
Кремль об операции «Паутина» и подрывах на железных дорогах
Кремль об операции «Паутина» и подрывах на железных дорогах новость дополнена
14:55 1313
Украинцы все-таки ударили по аэродрому «Иваново»
Украинцы все-таки ударили по аэродрому «Иваново» обновлено 11:14
11:14 8270
Новая стратегическая сделка SOCAR
Новая стратегическая сделка SOCAR
13:12 1789
Провал в Стамбуле: Путин не уступил, Трамп в сложном положении
Провал в Стамбуле: Путин не уступил, Трамп в сложном положении
12:29 3065
Ракетный удар по центру Сум: много жертв
Ракетный удар по центру Сум: много жертв фото; видео; обновлено 12:24
12:24 5263
Почему Трамп молчит после атаки на российские аэродромы?
Почему Трамп молчит после атаки на российские аэродромы?
12:23 1888
Кремль в гневе и тревоге
Кремль в гневе и тревоге Bloomberg
11:14 4733
«Азербайджан открывает новую стратегическую страницу»
«Азербайджан открывает новую стратегическую страницу» заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов
11:04 1713
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган главная тема; все еще актуально
03:07 7366
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться