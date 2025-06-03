Украинцы ответили главе российской делегации

В ЦПД отметили, что заявления о «закрытых договоренностях» — это манипуляции, направленные на подрыв доверия к украинской стороне.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), встреча в Стамбуле проходила с участием министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выполнял роль посредника.

В Украине опровергли слова помощника российского руководителя Владимира Мединского о якобы «двусторонней встрече» с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Российская пропаганда, по их словам, готовит двухвекторную информационную атаку:

внутри Украины распространяются вбросы о якобы личных контактах украинских переговорщиков с представителями России;

на внешнюю аудиторию транслируется идея, будто именно Украина затягивает мирные переговоры.

По данным ЦПД, цель таких сообщений — исказить реальность и представить Россию как «сторонника мира», несмотря на фактическое систематическое уклонение от договоренностей о прекращении огня.

Накануне Мединский заявил, что провел отдельную встречу с Умеровым: «Встреча была. Она сыграла важную роль в подготовке общей сессии», — утверждал он.

ЦПД призывает не поддаваться на провокации и поддерживать усилия, направленные на восстановление справедливого мира.