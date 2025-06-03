Молдова призывает граждан не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Молдовы и посольство республики в Москве рекомендовали гражданам воздержаться от необязательных поездок в Россию.

Причиной названы ухудшение ситуации с безопасностью в регионе и случаи принудительных мер против иностранцев, включая граждан Молдовы.

Среди таких мер — задержания при пересечении границы, рейды с участием силовиков и переводы в центры предварительного содержания.

В апреле МИД России, в свою очередь, предупредил граждан о «пристрастных досмотрах» в аэропорту Кишинева. По данным ведомства, ежедневно нескольким десяткам россиян отказывают во въезде без объяснения причин.