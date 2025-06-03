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TP Engineering на 30-й, юбилейной международной выставке «Нефть и газ Каспия»

14:26 234

Компания TP Engineering, международный EPCM-партнер в сфере нефтепереработки и нефтехимии, принимает участие в 30-м, юбилейном Бакинском энергетическом форуме и Международной выставке «Нефть и газ Каспия», которые проходят в рамках Бакинской энергетической недели с 2 по 4 июня 2025 года.

В этом году на Бакинской энергетической неделе представлены 267 компаний из 39 стран.

Международная практика и значимые проекты

Для компании TP Engineering, основанной в Азербайджане, это событие является важным этапом в укреплении технологического и делового сотрудничества с местными нефтегазовыми структурами. Участие в выставке символизирует возвращение TP Engineering на родной рынок с обширным международным опытом и стремлением к долгосрочному партнерству.

За более чем десятилетнюю деятельность TP Engineering успешно реализовала проекты в России, Румынии, Болгарии и других странах Восточной Европы. При этом штаб-квартира компании остается в Баку, что подчеркивает ее приверженность азербайджанскому рынку.

За прошедший период компания реализовала ряд значимых промышленных проектов. Среди ключевых проектов компании:

  • Реконструкция печей пиролиза на производстве этилена и пропилена ООО «Ставролен» (группа ЛУКОЙЛ);
  • Модернизация очистных сооружений на ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»;
  • Замена технологических трубопроводов на НПЗ PETROTEL-LUKOIL (Румыния);
  • Капитальный ремонт на объектах группы ЛУКОЙЛ.

Текущие проекты TP Engineering

Сегодня компания продолжает реализацию ряда стратегически важных инициатив, которые представлены на выставке совместно с технологическими и инженерными партнерами. Среди них:

  • Строительство резервуаров для хранения дизельного топлива и бензина на территории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (г. Пермь);
  • Создание установки по производству окисленного битума по технологии Biturox (совместно с австрийской компанией Pörner) на предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (г. Кстово);
  • Строительство установки вакуумного фракционирования (УВФ) в рамках программы по повышению глубины переработки нефти;
  • Проектирование и строительство локальных очистных сооружений и блока оборотного водоснабжения, реализуемое в партнерстве с АО «Ионообменные технологии».

Как видно, среди стратегических партнеров TP Engineering - признанные международные и региональные организации, включая PÖRNER, Caspian Engineering Solutions LLC, Zayam Technologies Park, ВНИИОС, АО «Ионообменные технологии» и JUTAL.

В рамках выставки уже заключены партнерские соглашения с АО «Ионообменные технологии» и компанией PÖRNER.

«TP Engineering всегда придерживается принципов партнерства и открытого обмена опытом. Мы уверены, что сочетание международного опыта нашей команды с промышленным потенциалом Азербайджана принесет ощутимую пользу обеим сторонам. Выставка - это не только площадка для презентации наших компетенций, но и возможность расширить диалог с местными заказчиками и коллегами», - отметил руководитель регионального офиса TP Engineering Акиф Алиев.

Наш стенд в Баку Экспо Центре открыт для представителей государственных и частных компаний, отраслевых специалистов и партнеров. Посетители смогут подробнее ознакомиться с услугами компании, реализованными проектами и возможностями сотрудничества.

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