TP Engineering на 30-й, юбилейной международной выставке «Нефть и газ Каспия»

Компания TP Engineering, международный EPCM-партнер в сфере нефтепереработки и нефтехимии, принимает участие в 30-м, юбилейном Бакинском энергетическом форуме и Международной выставке «Нефть и газ Каспия», которые проходят в рамках Бакинской энергетической недели с 2 по 4 июня 2025 года. В этом году на Бакинской энергетической неделе представлены 267 компаний из 39 стран.

Международная практика и значимые проекты Для компании TP Engineering, основанной в Азербайджане, это событие является важным этапом в укреплении технологического и делового сотрудничества с местными нефтегазовыми структурами. Участие в выставке символизирует возвращение TP Engineering на родной рынок с обширным международным опытом и стремлением к долгосрочному партнерству. За более чем десятилетнюю деятельность TP Engineering успешно реализовала проекты в России, Румынии, Болгарии и других странах Восточной Европы. При этом штаб-квартира компании остается в Баку, что подчеркивает ее приверженность азербайджанскому рынку. За прошедший период компания реализовала ряд значимых промышленных проектов. Среди ключевых проектов компании: Реконструкция печей пиролиза на производстве этилена и пропилена ООО «Ставролен» (группа ЛУКОЙЛ);

Модернизация очистных сооружений на ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»;

Замена технологических трубопроводов на НПЗ PETROTEL-LUKOIL (Румыния);

Капитальный ремонт на объектах группы ЛУКОЙЛ.