Лондон хочет отсудить миллиарды у Абрамовича

Правительство Великобритании рассматривает возможность подачи судебного иска против российского миллиардера Романа Абрамовича. Речь идет о 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси» в 2022 году.

После введения санкций против Абрамовича со стороны ЕС и Великобритании клуб был продан консорциуму американского бизнесмена Тодда Бели. Однако полученные средства были заморожены на счете в британском банке, и использовать их можно только с разрешения Управления по финансовым санкциям.

Изначально Абрамович заявлял, что намерен направить вырученные деньги на создание фонда для помощи «всем жертвам войны в Украине». Британское правительство даже выделило £200 тыс. на юридическое оформление фонда. Но соглашение так и не было достигнуто.

2 июня 2025 года канцлер казначейства Рейчел Ривз и глава МИД Дэвид Лэмми сообщили: «Правительство намерено направить средства от продажи футбольного клуба «Челси» на гуманитарную помощь Украине. Мы огорчены, что не удалось договориться с господином Абрамовичем. Поэтому мы готовы обратиться в суд, чтобы обеспечить передачу этих средств пострадавшим как можно скорее».