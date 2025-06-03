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Москва угрожает срывом переговоров с Киевом

Кремль об операции «Паутина» и подрывах на железных дорогах

новость дополнена
14:55 1328

Президент РФ Владимир Путин получал информацию в режиме онлайн по воскресным атакам на российские объекты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что необходимо дождаться итогов следствия по подрывам на железной дороге.

«Президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн. Вы знаете, что идет следствие, которое начал Следственный комитет РФ. Было также соответствующее заявление министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления Министерства обороны России», - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, касающийся воскресных подрывов на железной дороге в регионах РФ, а также атак беспилотников по российским аэродромам.

По факту атак Следственный комитет возбудил дело, а Минобороны РФ опубликовало заявление с оценкой ситуации. Какими будут дальнейшие шаги Москвы, пока официально не уточняется.

В прошедшие выходные на объектах Московской железной дороги совершены три подрыва. Вечером 31 мая на перегоне между станциями Выгоничи—Пильшино в Брянской области был подорван автомобильный мост. Его плиты упали на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов—Москва. В ночь на 1 июня был также взорван железнодорожный мост на перегоне между станциями Остапово—Михайловский Рудник в Курской области. Следовавший в этот момент тепловоз и три из ста пустых вагонов грузового состава из Брянска сошли на трассу Е-391. Утром 1 июня на перегоне между станциями Унеча и Жеча Брянской области взрыв произошел перед маневровым локомотивом.

1 июня Служба безопасности Украины (СБУ) провела операцию «Паутина», в рамках которой десятки дронов атаковали российские военные авиабазы Оленья в Мурманской области, Белая в Иркутской области, а также Иваново-Северный в Ивановской области и Дягилево в Рязанской области. Беспилотники вылетали из фур, где они были спрятаны в контейнерах. При этом водители машин, вероятно, были использованы «втемную» и не знали, что везут. По завершении операции СБУ заявила, что поврежден 41 российский самолет, однако спутниковые снимки показывают, что в реальности разрушений меньше.

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