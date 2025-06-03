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В Анталье массово закрывают отели

14:48 940

Власти района Муратпаша — центральной части города Анталья — сообщили о временной приостановке деятельности 174 гостиниц из 294, которые работали по упрощенной лицензии. Временно закрытые отели не прошли проверку на соблюдение норм пожарной безопасности и не устранили нарушения в установленный срок.

Проверка проводилась по распоряжению губернатора Антальи и по запросу министерства после серии инцидентов, включая крупный пожар в отеле Grand Kartal в январе 2025 года. Инспекцию в Муратпаше проводило Главное управление пожарной охраны мэрии Антальи.

Речь идет об отелях с так называемой упрощенной туристической лицензией (Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi). Это, как правило, небольшие отели, пансионы и хостелы, которые не обязаны соответствовать полному перечню требований, предъявляемых к отелям с основной лицензией. Тем не менее они обязаны соблюдать базовые стандарты безопасности, включая противопожарные меры.

Владельцам отелей было предоставлено время до 31 мая для устранения нарушений и получения заключения пожарной службы. При этом муниципалитет уже продлевал ранее срок на 50 дней, подчеркнув, что действует в интересах малого бизнеса. Однако, как заявили власти, к установленному сроку 174 отеля не выполнили предписания. Их лицензии были приостановлены 31 мая в 17:30, а с 2 июня началась процедура опечатывания.

Администрация района уточнила, что больше не вправе самостоятельно принимать решения в отношении этих гостиниц и обязана исполнять согласованные меры. Отелям запрещено принимать постояльцев. В случае продолжения работы к ним будут применены санкции.

Список закрытых объектов не опубликован, и неизвестно, касаются ли меры каких-либо популярных или сетевых гостиниц. Отели с основной (полной) туристической лицензией в этот процесс не вовлечены.

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