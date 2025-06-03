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Москва угрожает срывом переговоров с Киевом
Новость дня
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом

Москва призвала не ждать прорывов от переговоров в Стамбуле

14:48 414

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после недавних переговоров с Украиной Россия «ждет официальный ответ на переданный меморандум».

По его словам, обсуждение возможных компромиссов должно вестись в закрытом формате.

«Меморандум был сначала передан украинской стороне в закрытом режиме. Затем последовало обсуждение. Украинский документ, переданный нам, был опубликован до начала переговоров. После этого и наша сторона приняла решение обнародовать собственный вариант», — cказал Песков.

Говоря о переговорах в Стамбуле, он заявил, что «никаких немедленных решений и прорывов не ожидалось».

«Ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов здесь было бы неверно. Но работа идет. Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле, они важны. Действительно, в первую очередь, все-таки люди. Эти договоренности будут реализовываться», — сказал представитель Кремля журналистам.

Касаясь возможной встречи лидеров России, Украины и США, Песков заявил: «Путин поддерживает идею контактов, но они должны быть тщательно подготовлены. Это должно быть результатом предварительных договоренностей на экспертном уровне».

По словам Пескова, у Москвы «есть каналы связи с Вашингтоном, и они используются по мере необходимости, в том числе для информирования о ходе переговоров с Киевом».

По итогу переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились организовать самый масштабный за три года обмен военнопленными. На следующей неделе российская сторона намерена передать Киеву 6 тыс. тел погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись меморандумами о прекращении огня.

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