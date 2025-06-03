Украина атакует Крымский мост

Атака на Крымский мост все еще продолжается, пишут российские СМИ. Пробивается проход в заграждениях. pic.twitter.com/EYOWJNGGDP — Newsfeed (@Newsfeed883920) June 3, 2025

*** 16:20 Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, пишут российские СМИ. На всем побережье Крыма угроза атаки безэкипажных катеров.

Близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что ВСУ ударили по объекту подводным аппаратом: «Хотя ресурсы противника рассказывают о якобы «минировании моста», в действительности он с высокой вероятностью применял аппараты типа «Маричка» или «Толока», разработка которых шла с 2023 года. При этом возможно использование и аппаратов другого типа, ранее широко не анонсированных». Канал «Глобалистика» тоже отрицает факт минирования: «Не было там никакого минирования. При взрыве 1100 кг в тротиловом эквиваленте был бы очень мощный взрыв, и мост мог и не выдержать». Также Z-каналы сообщают, что опора моста от удара дрона не пострадала — он пришелся на защитные заграждения. Российские власти пока не комментировали ситуацию.

*** 16:06 Некоторые российские телеграм-каналы сообщают о повторной атаке на Крымский мост. Детали инцидента пока не раскрываются, официальных комментариев от российских властей также не поступало. При этом о закрытии моста официально не сообщалось.

*** 15:32 Во вторник, 3 июня, на подъездах к Крымскому мосту образовались значительные пробки, сообщают российские телеграм-каналы. По данным на 10:00 по местному времени, со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра не было, тогда как со стороны Тамани в очереди находилось 380 транспортных средств, а время ожидания превышало один час. К 10:15 очереди сохранялись. На въезде в Крым ручные досмотры занимали около 1,5–2 часов для примерно 400 машин, а прохождение через сканеры затягивалось более чем на 4 часа. Со стороны Керчи ожидание на ручных досмотрах составляло около 10 минут, а на сканерах — порядка 1,5 часов. К 10:40 пробка со стороны Тамани достигла 5 километров. Причины усиленных проверок и перекрытия моста, которое длилось более трех часов с 6 утра, не уточняются. Переправу открыли только около 9 утра.

*** 15:13 Служба безопасности Украины подтвердила третий удар по Крымскому мосту — на этот раз подводный. Взрыв произошел сегодня в 04:44 утра (5:44 по Баку), сообщили в ведомстве. Утверждается, что мощность заряда составила 1100 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва поврежден подводный участок опор, и теперь объект находится в аварийном состоянии.