Украина атакует Крымский мост

Атака на Крымский мост все еще продолжается, пишут российские СМИ.
Пробивается проход в заграждениях.
June 3, 2025
*** 16:20
Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, пишут российские СМИ. На всем побережье Крыма угроза атаки безэкипажных катеров.
Близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что ВСУ ударили по объекту подводным аппаратом: «Хотя ресурсы противника рассказывают о якобы «минировании моста», в действительности он с высокой вероятностью применял аппараты типа «Маричка» или «Толока», разработка которых шла с 2023 года. При этом возможно использование и аппаратов другого типа, ранее широко не анонсированных».
Канал «Глобалистика» тоже отрицает факт минирования: «Не было там никакого минирования. При взрыве 1100 кг в тротиловом эквиваленте был бы очень мощный взрыв, и мост мог и не выдержать».
Также Z-каналы сообщают, что опора моста от удара дрона не пострадала — он пришелся на защитные заграждения.
Российские власти пока не комментировали ситуацию.
*** 16:06
Некоторые российские телеграм-каналы сообщают о повторной атаке на Крымский мост.
Детали инцидента пока не раскрываются, официальных комментариев от российских властей также не поступало.
При этом о закрытии моста официально не сообщалось.
*** 15:32
Во вторник, 3 июня, на подъездах к Крымскому мосту образовались значительные пробки, сообщают российские телеграм-каналы. По данным на 10:00 по местному времени, со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра не было, тогда как со стороны Тамани в очереди находилось 380 транспортных средств, а время ожидания превышало один час.
К 10:15 очереди сохранялись. На въезде в Крым ручные досмотры занимали около 1,5–2 часов для примерно 400 машин, а прохождение через сканеры затягивалось более чем на 4 часа. Со стороны Керчи ожидание на ручных досмотрах составляло около 10 минут, а на сканерах — порядка 1,5 часов.
К 10:40 пробка со стороны Тамани достигла 5 километров. Причины усиленных проверок и перекрытия моста, которое длилось более трех часов с 6 утра, не уточняются. Переправу открыли только около 9 утра.
*** 15:13
Служба безопасности Украины подтвердила третий удар по Крымскому мосту — на этот раз подводный. Взрыв произошел сегодня в 04:44 утра (5:44 по Баку), сообщили в ведомстве.
Утверждается, что мощность заряда составила 1100 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва поврежден подводный участок опор, и теперь объект находится в аварийном состоянии.
June 3, 2025
Операция готовилась несколько месяцев, при этом жертв среди гражданских нет, подчеркнули в СБУ.
«Крымский мост — абсолютно законная цель. Враг использует его как логистическую артерию для переброски войск. Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жёсткий ответ», — заявил глава СБУ Василий Малюк.
Эта атака стала уже третьей по счету. В октябре 2022-го мост уже пережил первый взрыв, повредивший дорожное полотно и железнодорожную часть. Затем, летом 2023 года, последовал удар морскими дронами, нарушивший работу транспортного коридора.