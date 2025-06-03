Рекордная явка на выборах президента в Южной Корее

В досрочных президентских выборах в Южной Корее проголосовали 35,24 млн избирателей. Явка составила 79,4% и стала рекордной с 1997 года, следует из данных ЦИК республики.

По всей стране действовали 14 259 избирательных участков. Основной этап голосования прошел с 6:00 до 20:00 (с 1:00 до 15:00 по Баку). Явка указана с учетом досрочного голосования. Оно прошло в Южной Корее 29-30 мая. В досрочном этапе приняли участие 34,74% избирателей.

Наибольшая явка зафиксирована в регионах, поддерживающих демократическую партию «Тобуро»: в городе Кванджу проголосовали 83,9% избирателей, в провинциях Южная и Северная Чолла — 83,6% и 82,5% соответственно.

Результаты должны огласить в скором времени. Кандидаты на пост президента — Ли Чжэ Мён, выдвинутый демократической партией «Тобуро», Ким Мун Су от «Силы народа», Ли Джон Сок от «Партии новых реформ» и Квон Ён Гук от «Демократической рабочей партии».

Досрочные выборы назначили в декабре 2024 года после вынесения импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Изначально голосование должно было пройти в 2027 году.