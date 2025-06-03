Рекордная явка на выборах президента в Южной Корее

В досрочных президентских выборах в Южной Корее проголосовали 35,24 млн избирателей. Явка составила 79,4% и стала рекордной с 1997 года, следует из данных ЦИК республики.
По всей стране действовали 14 259 избирательных участков. Основной этап голосования прошел с 6:00 до 20:00 (с 1:00 до 15:00 по Баку). Явка указана с учетом досрочного голосования. Оно прошло в Южной Корее 29-30 мая. В досрочном этапе приняли участие 34,74% избирателей.
Наибольшая явка зафиксирована в регионах, поддерживающих демократическую партию «Тобуро»: в городе Кванджу проголосовали 83,9% избирателей, в провинциях Южная и Северная Чолла — 83,6% и 82,5% соответственно.
Результаты должны огласить в скором времени. Кандидаты на пост президента — Ли Чжэ Мён, выдвинутый демократической партией «Тобуро», Ким Мун Су от «Силы народа», Ли Джон Сок от «Партии новых реформ» и Квон Ён Гук от «Демократической рабочей партии».
Досрочные выборы назначили в декабре 2024 года после вынесения импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Изначально голосование должно было пройти в 2027 году.
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Бывший председатель ведущей оппозиционной партии (Демократической партии «Тобуро») Ли Чжэ Мён лидирует на выборах президента в Южной Корее. Результаты экзитпола публикует телеканал MBC.
Согласно прогнозам социологов, Ли Чжэ Мён может набрать 51,7% голосов, его основной конкурент Ким Мун Су (от правящей партии «Гражданская сила») - 39,3%. Кандидат от Партии новых реформ Ли Чжун Сок может получить 7,7% голосов.
По данным телеканала, в опросе на выходе из 325 избирательных участков после голосования приняли участие примерно 80 тыс. человек по всей стране, уровень погрешности составляет 0,8%. Совместное исследование по заказу телеканалов KBS, MBC и SBS провели компании Hankook Research, Korea Research и Ipsos.
По данным опроса, проведенного по заказу телекомпании JTBC, также лидирует Ли Чжэ Мён: 50,6% опрошенных сказали, что проголосовали на него. За Ким Мун Су - 39,4%, за Ли Чжун Сока - 7,9%.
Согласно результатам последних социологических исследований, опубликованных до 3 июня, Ли Чжэ Мён опережал Ким Мун Су примерно на 10 процентных пунктов.