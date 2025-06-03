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Украина атакует Крымский мост
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Украина атакует Крымский мост

Путин держит Трампа на кукане

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Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
16:26 1830

Заявления Дональда Трампа по поводу окончания войны в Украине становятся однообразными и вызывающе смешными.

27 апреля он сказал: «Через две недели мы узнаем, хочет ли Путин мира».

19 мая: «Через две недели мы узнаем, хочет ли Путин мира».

28 мая: «Через две недели мы узнаем, хочет ли Путин мира и не водит ли он нас всех за нос».

Почему эта магическая цифра, какой в ней сакральный смысл для Трампа? А бес его знает.

Нежелание Трампа видеть очевидное - то, что Путин и не собирается прекращать войну, вызывает все более громкие смешки в Вашингтоне

Второй раунд переговоров в Стамбуле между украинской и российской делегацией закончился пшиком. Трамп на этот момент никак не отреагировал на его результаты. Но вполне можно ожидать, что он в своей стилистике скажет, что это была «прекрасная» встреча и он намерен ждать еще 12 дней.

Нежелание Трампа видеть очевидное - то, что Путин и не собирается прекращать войну, вызывает все более громкие смешки в Вашингтоне. Но одновременно по обе стороны океана — в США и России реанимируется версия о том, что Кремль может иметь какой-то компромат на Дональда Трампа. И что его nickname «Краснов», данный в 80-е годы КГБ, может вовсе не быть досужим вымыслом.

Известный российский ученый, оппозиционер Дмитрий Орешкин, говорит, что «Путин держит Трампа на кукане». Это чисто рыболовецкий термин, прежде всего у спиннингистов. Пойманную щуку рыбак не помещает в садок, а ставит на кукан, прокалывая нижнюю челюсть и отправляет плавать на веревке рядом с лодкой. Щука может плавать туда-сюда, но она остается привязанной.

Но вокруг Трампа на кукане есть и другие рыбы. Это достойные джентльмены из сферы законотворчества. Как пишет издание Конгресса The Hilll, которому в осведомленности не откажешь, «сенаторы от двух партий испытывают зуд от желания как можно быстрее продвинуть пакет санкций против России, учитывая очевидную эскалацию в регионе». Но они, признает капитолийский орган, «ждут зеленого света от Трампа». Независимо от того, что Путин привязал его веревкой.

«Путин держит Трампа на кукане». Это чисто рыболовецкий термин, прежде всего у спиннингистов. Пойманную щуку рыбак не помещает в садок, а ставит на кукан, прокалывая нижнюю челюсть и отправляет плавать на веревке рядом с лодкой

Авторы пакета хорошо известны. Это республиканец и сподвижник президента Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Цель этого санкционного пакета, напомним, — обвалить российскую нефтянку, лишив ее доходов от продажи нефти. Сенаторы предлагают облагать 500-процентной пошлиной все страны, которые покупают нефть у России, и это, по их мнению, обескровит ее экономику.

«Билль поставит Россию в условия торгового острова, - говорит Грэм. – Последствия ее варварской агрессии должны понять те, кто ее развязал и кто ее поддерживает. Если Китай и Индия перестанут покупать ее дешевую нефть, военная машина Путина остановится».

В минувшие выходные Грэм и Блюменталь в очередной раз посетили Киев. Они объявили, что голосование по пакету санкций должно пройти уже на этой неделе. Лидер республиканского большинства Джон Тун дает больший срок и считает, что сенаторы проголосуют в течение месяца. Он говорит, что верхняя палата Конгресса «вступит в действие, если Путин будет продолжать свои игры».

Некоторые источники в Вашингтоне уверяют, что многие республиканцы и демократы хотят провести голосование до начала саммита G 7 в канадской Альберте, который будет проходить с 15 по 17 июня.

То, что народные избранники твердо намерены добиться свой цели - новых санкций против России, похоже, правда. Грэм и Блюменталь в Киеве

Голоса сенаторов в защиту санкций становятся все более громкими. «Перед Россией стоит выбор - мир или сокрушительные санкции, - говорит сенатор Джон Барассо, который является так называемым Кнутом республиканского большинства (Senate Majority Whip). - Президент Трамп решительно предупреждает Россию о последствиях, если она не пойдет на прекращение огня. Двухпартийная группа сенаторов полностью согласна с этим».

Решительность Трампа вызывает сомнения. «Где твердость характера Трампа? Где его убеждения? Где та сила, которую он намерен проецировать?» - спрашивает лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. - Откровенно говоря, сенаторы из двух партий смертельно устали от нерешительности Дональда Трампа, которую тот демонстрирует по отношению к Путину. Если президент Трамп не окажет ему сопротивления, это должен сделать Сенат».

То, что народные избранники твердо намерены добиться свой цели, похоже, правда. Сейчас санкции поддерживают 82 сенаторов, и президент не сможет наложить на билль вето.

В этой картине есть и необычный сюжет. Сейчас остракизму подвергаются те сенаторы, которые не поддержали санкции. Это 12 республиканцев, 5 демократов и один независимый сенатор, поддерживающий демократов. «Для вас есть два вопроса, - пишет колумнист Washington Post Джордж Уилл. – О чем вы думаете? И почему вы вообще хотите быть сенаторами».

Но одновременно по обе стороны океана - в США и России - реанимируется версия о том, что Кремль может иметь какой-то компромат на Дональда Трампа

Американцы в своем большинстве (по последним данным, около 65 процентов) поддерживают принятие жестких санкций против России. Эти настроения, несомненно, проецируются не только на позицию сенаторов, но и членов Палаты представителей. Разумеется, политика по отношению к войне в Украине не является приоритетом для избирателей. Однако и она является фактором, который заставит конгрессменов согласиться с санкционным пакетом, имея в виду, что промежуточные выборы состоятся для них всего через полтора года.

Осведомленные источники в американской столице убеждены, что Джон Тун поставит на голосование билль о санкциях в июне, даже если Трамп не даст своей отмашки. В противном случае будет поставлена под сомнение всякая кредитоспособность палаты и подорвано доверие нации к сенаторам, чего они не могут себе позволить.

Но быстрое одобрение Трампом пакета не гарантировано. Билль может пролежать на его столе сколь угодно долго. «Через 14 дней мы узнаем, готов ли Путин к миру», - скажет он.

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