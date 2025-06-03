Заявления Дональда Трампа по поводу окончания войны в Украине становятся однообразными и вызывающе смешными. 27 апреля он сказал: «Через две недели мы узнаем, хочет ли Путин мира». 19 мая: «Через две недели мы узнаем, хочет ли Путин мира». 28 мая: «Через две недели мы узнаем, хочет ли Путин мира и не водит ли он нас всех за нос». Почему эта магическая цифра, какой в ней сакральный смысл для Трампа? А бес его знает.

Второй раунд переговоров в Стамбуле между украинской и российской делегацией закончился пшиком. Трамп на этот момент никак не отреагировал на его результаты. Но вполне можно ожидать, что он в своей стилистике скажет, что это была «прекрасная» встреча и он намерен ждать еще 12 дней. Нежелание Трампа видеть очевидное - то, что Путин и не собирается прекращать войну, вызывает все более громкие смешки в Вашингтоне. Но одновременно по обе стороны океана — в США и России реанимируется версия о том, что Кремль может иметь какой-то компромат на Дональда Трампа. И что его nickname «Краснов», данный в 80-е годы КГБ, может вовсе не быть досужим вымыслом. Известный российский ученый, оппозиционер Дмитрий Орешкин, говорит, что «Путин держит Трампа на кукане». Это чисто рыболовецкий термин, прежде всего у спиннингистов. Пойманную щуку рыбак не помещает в садок, а ставит на кукан, прокалывая нижнюю челюсть и отправляет плавать на веревке рядом с лодкой. Щука может плавать туда-сюда, но она остается привязанной. Но вокруг Трампа на кукане есть и другие рыбы. Это достойные джентльмены из сферы законотворчества. Как пишет издание Конгресса The Hilll, которому в осведомленности не откажешь, «сенаторы от двух партий испытывают зуд от желания как можно быстрее продвинуть пакет санкций против России, учитывая очевидную эскалацию в регионе». Но они, признает капитолийский орган, «ждут зеленого света от Трампа». Независимо от того, что Путин привязал его веревкой.

Авторы пакета хорошо известны. Это республиканец и сподвижник президента Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Цель этого санкционного пакета, напомним, — обвалить российскую нефтянку, лишив ее доходов от продажи нефти. Сенаторы предлагают облагать 500-процентной пошлиной все страны, которые покупают нефть у России, и это, по их мнению, обескровит ее экономику. «Билль поставит Россию в условия торгового острова, - говорит Грэм. – Последствия ее варварской агрессии должны понять те, кто ее развязал и кто ее поддерживает. Если Китай и Индия перестанут покупать ее дешевую нефть, военная машина Путина остановится». В минувшие выходные Грэм и Блюменталь в очередной раз посетили Киев. Они объявили, что голосование по пакету санкций должно пройти уже на этой неделе. Лидер республиканского большинства Джон Тун дает больший срок и считает, что сенаторы проголосуют в течение месяца. Он говорит, что верхняя палата Конгресса «вступит в действие, если Путин будет продолжать свои игры». Некоторые источники в Вашингтоне уверяют, что многие республиканцы и демократы хотят провести голосование до начала саммита G 7 в канадской Альберте, который будет проходить с 15 по 17 июня.

Голоса сенаторов в защиту санкций становятся все более громкими. «Перед Россией стоит выбор - мир или сокрушительные санкции, - говорит сенатор Джон Барассо, который является так называемым Кнутом республиканского большинства (Senate Majority Whip). - Президент Трамп решительно предупреждает Россию о последствиях, если она не пойдет на прекращение огня. Двухпартийная группа сенаторов полностью согласна с этим». Решительность Трампа вызывает сомнения. «Где твердость характера Трампа? Где его убеждения? Где та сила, которую он намерен проецировать?» - спрашивает лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. - Откровенно говоря, сенаторы из двух партий смертельно устали от нерешительности Дональда Трампа, которую тот демонстрирует по отношению к Путину. Если президент Трамп не окажет ему сопротивления, это должен сделать Сенат». То, что народные избранники твердо намерены добиться свой цели, похоже, правда. Сейчас санкции поддерживают 82 сенаторов, и президент не сможет наложить на билль вето. В этой картине есть и необычный сюжет. Сейчас остракизму подвергаются те сенаторы, которые не поддержали санкции. Это 12 республиканцев, 5 демократов и один независимый сенатор, поддерживающий демократов. «Для вас есть два вопроса, - пишет колумнист Washington Post Джордж Уилл. – О чем вы думаете? И почему вы вообще хотите быть сенаторами».