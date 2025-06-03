Россия о новых переговорах с Украиной

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что третьего раунда переговоров делегаций России и Украины можно ожидать к концу июня в Стамбуле.

«Именно это движение к устойчивому прекращению огня будет одним из ключевых вопросов на третьем раунде. С большой вероятностью он пройдет там же, в Стамбуле, в конце месяца», - сказал Слуцкий во вторник в эфире телеканала «Россия-24».

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продолжалась чуть более часа в закрытом режиме. Как и в прошлый раз, делегацию России возглавлял советник президента Владимир Мединский, делегацию Украины — министр обороны Рустем Умеров.

Первая с 2022 года встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле 16 мая. На ней, в частности, была достигнута договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».