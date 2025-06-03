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Украина атакует Крымский мост

Вторичные санкции США грозят Европе

16:34 686

Попытки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен согласовать с американским сенатором Линдси Грэмом новые меры против российского энергетического экспорта могут обернуться для Евросоюза жесткими последствиями.

Как заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью, введение США вторичных пошлин в размере до 500% против стран, продолжающих закупать российскую нефть, остается реальной возможностью.

По словам Пинью, Еврокомиссия пока не знает, будут ли Вашингтоном приняты такие санкции и планирует ли Брюссель добиваться исключений. Однако она подтвердила, что ряд государств ЕС всё еще закупает российские углеродные ресурсы, несмотря на санкционную политику. Еврокомиссия требует полного прекращения таких поставок к концу 2027 года.

Пинью также подтвердила факт встречи фон дер Ляйен с сенатором Грэмом. В рамках переговоров обсуждались возможные новые санкции со стороны ЕС и США. В восемнадцатый санкционный пакет Евросоюза предполагается включить рестрикции в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть по рыночным контрактам, а также ограничительные меры, касающиеся взорванных газопроводов «Северный поток».

Одновременно с этим обсуждается идея о снижении предельной цены на российскую нефть, которая была установлена странами G7 в 2022 году на уровне 60 долларов за баррель. Несмотря на это, ЕС и США до сих пор не смогли обеспечить фактическое соблюдение этого потолка. На этом фоне обсуждение вторичных пошлин со стороны США приобретает дополнительную остроту.

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