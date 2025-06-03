Вторичные санкции США грозят Европе

По словам Пинью, Еврокомиссия пока не знает, будут ли Вашингтоном приняты такие санкции и планирует ли Брюссель добиваться исключений. Однако она подтвердила, что ряд государств ЕС всё еще закупает российские углеродные ресурсы, несмотря на санкционную политику. Еврокомиссия требует полного прекращения таких поставок к концу 2027 года.

Пинью также подтвердила факт встречи фон дер Ляйен с сенатором Грэмом. В рамках переговоров обсуждались возможные новые санкции со стороны ЕС и США. В восемнадцатый санкционный пакет Евросоюза предполагается включить рестрикции в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть по рыночным контрактам, а также ограничительные меры, касающиеся взорванных газопроводов «Северный поток».

Одновременно с этим обсуждается идея о снижении предельной цены на российскую нефть, которая была установлена странами G7 в 2022 году на уровне 60 долларов за баррель. Несмотря на это, ЕС и США до сих пор не смогли обеспечить фактическое соблюдение этого потолка. На этом фоне обсуждение вторичных пошлин со стороны США приобретает дополнительную остроту.