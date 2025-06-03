Путину пожаловались на нашествие из Казахстана

Видео с обращением фермеров распространили в своих телеграм-каналах российские агроблогеры.

«Наша проблема заключается в неконтролируемом росте популяции сайгаков, их численность превысила 1 миллион особей, при этом они находятся в Красной книге», — заявили фермеры, отметив, что животные наносят урон посевам, пастбищам и сельхозугодиям.

Саратовская область является одним из крупнейших зерновых регионов России.

Кроме того, животные тонут при переправе через реку, создавая экологическую проблему.

Сильно увеличившаяся — по разным оценкам до 4,0 — 4,5 миллиона голов — популяция сайгаков создает проблемы и в Казахстане. Минсельхоз страны оценивает популяцию в 2,5 миллиона голов. Занесенные в Красную книгу животные, которые несколько десятков лет назад были на грани вымирания, сейчас наносят ущерб и растениеводству, и животноводству.

Однако бесконтрольное «регулирование» популяции, допущенное в стране более года назад, зачастую приводило к варварскому истреблению животных. В последний год вновь запрещен отстрел сайгаков, отлов допускается только в научных целях.

«Сейчас их миграция существенно расширилась и охватила, кроме Западного Казахстана, Центр и идет в сторону Северного Казахстана», — сказал Евгений Карабанов, глава комитета аналитики Зернового союза Казахстана.