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Украина атакует Крымский мост
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Украина атакует Крымский мост

Сын погубил карьеру: премьер Монголии ушел в отставку

16:42 1206

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ объявил об отставке на фоне массовых антикоррупционных протестов в Улан-Баторе.

Решение было принято во вторник, 3 июня, после тайного голосования в парламенте страны — Великом государственном хурале.

Протесты в столице продолжались несколько недель и были вызваны вопросами о происхождении доходов 22-летнего сына главы правительства. Скандал разгорелся после того, как невеста молодого человека опубликовала в соцсетях фотографии с дорогими подарками — в том числе с бриллиантовым кольцом, автомобилем и дизайнерской сумкой.

Уличные акции сопровождались лозунгом «Отставка — это просто», получившим широкую поддержку среди молодежи. Несмотря на давление, Оюун-Эрдэнэ отрицал все обвинения в коррупции, но в итоге был вынужден покинуть пост.

До назначения нового премьера Оюун-Эрдэнэ продолжит исполнять обязанности. По закону это должно произойти в течение 30 дней. Он занимал должность главы правительства с 2021 года.

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