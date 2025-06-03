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Украина атакует Крымский мост
Новость дня
Украина атакует Крымский мост

В Баку выставка украинских университетов

16:42 948

15 июня в Баку пройдёт выставка украинских университетов — масштабное образовательное мероприятие, организованное посольством Украины в Азербайджане.

С 12:00 до 19:00 в зале The Rotonda отеля The Landmark Baku (ул. Низами, 90A) школьники, студенты, их родители, а также представители образовательной сферы смогут познакомиться с ведущими высшими учебными заведениями Украины и узнать о возможностях получения образования за рубежом.

Посетители выставки получат исчерпывающую информацию о программах бакалавриата, магистратуры и PhD, смогут лично пообщаться с представителями университетов, узнать о стипендиях, международных обменах и выбрать подходящие формы обучения — как на украинском, так и на английском языках.

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