В Баку выставка украинских университетов

15 июня в Баку пройдёт выставка украинских университетов — масштабное образовательное мероприятие, организованное посольством Украины в Азербайджане.

С 12:00 до 19:00 в зале The Rotonda отеля The Landmark Baku (ул. Низами, 90A) школьники, студенты, их родители, а также представители образовательной сферы смогут познакомиться с ведущими высшими учебными заведениями Украины и узнать о возможностях получения образования за рубежом.

Посетители выставки получат исчерпывающую информацию о программах бакалавриата, магистратуры и PhD, смогут лично пообщаться с представителями университетов, узнать о стипендиях, международных обменах и выбрать подходящие формы обучения — как на украинском, так и на английском языках.