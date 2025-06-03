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Украина атакует Крымский мост
Новость дня
Украина атакует Крымский мост

Грузия предложила Армении поделиться опытом по сближению с ЕС

16:51 415

Ситуация на Южном Кавказе и транзитный потенциал региона были обсуждены спикерами парламента Армении и Грузии Аленом Симоняном и Шалвой Папуашвили, сообщают армянские СМИ.

Они также обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества.

Папуашвили в соцсетях сообщил, что встреча состоялась в Телави в рамках рабочего визита Симоняна в Грузию.

Спикер грузинского парламента отметил, что грузинская сторона приветствует усилия Армении по углублению диалога с ЕС и предложила поделиться собственным опытом.

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