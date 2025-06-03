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Украина атакует Крымский мост

Разгромили имущество. Полиция допросила. Прокуратура расследует. А исполнительная власть молчит

все то же громкое дело
Аскер Манафов, собкор
16:51 1434

Прокуратура Хатаинского района расследует жалобу жителя Баку Рашида Гусейнова. Об этом haqqin.az сообщил источник в Генпрокуратуре.

Напомним, что ранее haqqin.az подробно писал о незаконном демонтаже частной собственности в Баку без согласия и уведомления владельца – Р.Гусейнова.

Нам, как и общественности, остается ждать финального занавеса

Инцидент произошёл в Хатаинском районе, по адресу улица Сулеймана Везирова, 33, в непосредственной близости от делового центра столицы, на территории, известной как «Белый город».

Согласно информации haqqin.az, 6 января текущего года в отсутствие Рашида Гусейнова, являющегося владельцем, здание площадью 592,7 квадратных метра на участке в 1700 квадратных метров было полностью разрушено, а имущество, находившееся внутри, разграблено. Самое поразительное, что произошло все это средь бела дня.

В свою очередь, в беседе с haqqin.az сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Джасарет Ганбарли заявил, что «управление полиции Хатаинского района провело разбирательство в связи с инцидентом. Р.Гусейнов был приглашен в управление полиции и дал подробные показания. Показания потерпевшего и все материалы дела были направлены в соответствующие государственные органы».

По всей видимости, под государственными органами подразумевается Генпрокуратура страны. Которая и проводит расследование варварского разрушения частной собственности в центре столицы.

А тем временем Исполнительная власть Хатаинского района, обещавшая ранее представить редакции haqqin.az обоснованные документы и материалы, позволившие устроить разгром частной собственности Р.Гусейнова, отказалась от своих слов. Исполнительная власть к тому же воздержалась от дальнейших комментариев относительно непосредственного участия сотрудников аппарата исполнительной власти в разгроме имущества гражданина Азербайджанской Республики.

Словно все затаились и хранят таинственное молчание. Нападение и разгром частной собственности – неопровержимый факт. Полиция свое дело сделала, направив документы в прокуратуру. А прокуратура заявляет, что продолжает поиск и выявление виновных…

Нам, как и общественности, остается ждать финального занавеса. Набрались терпения и ждем-с…

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