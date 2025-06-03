Трамп охладевает к войне в Украине

Источники утверждают, что еще до последних переговоров между Киевом и Москвой у Трампа росло разочарование из-за отсутствия прогресса в мирных инициативах. Если ранее он резко критиковал обе стороны, то теперь, по словам собеседников телеканала, стал гораздо менее вовлечённым.

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

Президент США Дональд Трамп в последние дни проявляет все меньше интереса к процессу урегулирования войны в Украине.

После второго раунда переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле американские чиновники также сообщили ABC News, что они «разочарованы, но не удивлены» требованиями Москвы — перечень условий для 30-дневного перемирия был воспринят как неприемлемый.

Тем не менее, по информации телеканала, администрация Трампа не планирует вводить новые санкции против России. Новых шагов в этом направлении после переговоров в Стамбуле не последовало.

Напомним, новый раунд российско-украинских переговоров прошел в понедельник в Турции.