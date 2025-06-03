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Украина атакует Крымский мост
Новость дня
Украина атакует Крымский мост

Трамп охладевает к войне в Украине

17:01 781

Президент США Дональд Трамп в последние дни проявляет все меньше интереса к процессу урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

Источники утверждают, что еще до последних переговоров между Киевом и Москвой у Трампа росло разочарование из-за отсутствия прогресса в мирных инициативах. Если ранее он резко критиковал обе стороны, то теперь, по словам собеседников телеканала, стал гораздо менее вовлечённым.

После второго раунда переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле американские чиновники также сообщили ABC News, что они «разочарованы, но не удивлены» требованиями Москвы — перечень условий для 30-дневного перемирия был воспринят как неприемлемый.

Тем не менее, по информации телеканала, администрация Трампа не планирует вводить новые санкции против России. Новых шагов в этом направлении после переговоров в Стамбуле не последовало.

Напомним, новый раунд российско-украинских переговоров прошел в понедельник в Турции.

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