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Украина атакует Крымский мост
Новость дня
Украина атакует Крымский мост

Россия стреляет «Орешником» по Украине?

17:09 1538

Украинские СМИ передают об угрозе удара дальнобойными ракетами, включая «Орешник», по всей территории страны.

Сообщается о взрыве в Днепропетровской области.

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