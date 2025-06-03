Россия стреляет «Орешником» по Украине?

Украинские СМИ передают об угрозе удара дальнобойными ракетами, включая «Орешник», по всей территории страны.
Сообщается о взрыве в Днепропетровской области.
Украинские СМИ передают об угрозе удара дальнобойными ракетами, включая «Орешник», по всей территории страны.
Сообщается о взрыве в Днепропетровской области.
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