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Украина атакует Крымский мост
Новость дня
Украина атакует Крымский мост

ФСБ задержала крымчанина, изготовившего бомбу

видео
17:17 803

ФСБ РФ сообщила о задержании и аресте крымчанина, который якобы «по заданию украинской спецслужбы» изготовил самодельную бомбу для совершения терактов на территории полуострова.

Как сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, житель Феодосии «инициативно предложил свою помощь Службе безопасности Украины (СБУ) и был привлечен ее представителем к конфиденциальному сотрудничеству».

«После этого ему поручили собрать самодельное взрывное устройство и спрятать его в Севастополе. Для этого он изъял из двух тайников приготовленные компоненты и получил по видеосвязи инструкцию от куратора. Собранное взрывное устройство состояло из взрывчатого вещества весом более 1,2 килограмма, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов в виде гвоздей весом почти 500 граммов», - заявили в ЦОС.

Изготовленную бомбу задержанный заложил в тайник на участке местности в Балаклавском районе Севастополя.

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