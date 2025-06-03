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Украина атакует Крымский мост
Новость дня
Украина атакует Крымский мост

Европа готовится отбивать российские ракеты

17:34 526

НАТО призвала страны Европы увеличить наземные силы противовоздушной обороны в пять раз, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в структуре.

Вопрос будет вынесен на обсуждение на встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится 5 июня в Брюсселе.

Уточняется, что речь идет о коллективной цели, однако конкретные обязательства для каждой страны-члена будут различаться. О сроках выполнения пока не сообщается.

По данным источников, усиление наземных ПВО в Европе рассматривается как ответ на нарастающую угрозу со стороны России, особенно после атак с применением ракет и дронов в рамках войны в Украине.

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