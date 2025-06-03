Европа готовится отбивать российские ракеты

НАТО призвала страны Европы увеличить наземные силы противовоздушной обороны в пять раз, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в структуре.
Вопрос будет вынесен на обсуждение на встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится 5 июня в Брюсселе.
Уточняется, что речь идет о коллективной цели, однако конкретные обязательства для каждой страны-члена будут различаться. О сроках выполнения пока не сообщается.
По данным источников, усиление наземных ПВО в Европе рассматривается как ответ на нарастающую угрозу со стороны России, особенно после атак с применением ракет и дронов в рамках войны в Украине.